Матч начался! Краснодар - ЦСКА: онлайн видеотрансляция чемпионата России по футболу

В центральном матче 19-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге "Краснодар" в субботу, 7 декабря, примет дома ЦСКА. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени (16:30 мск).

Прямой показ со стадиона "Краснодар" организует телеканал "Матч-Премьер".

Соперники за все время пересекались 20 раз. Минимальное преимущество на стороне "красно-синих": +8=5–7, разница мячей 26–21.

За 12 последних официальных матчей во всех турнирах "армейцы" только раз забили больше гола. За всю историю противостояния с "Краснодаром" москвичам ни разу не удалось отличиться хотя бы дважды на поле "быков".

Матч первого круга РПЛ 2019/20 в Москве завершился в пользу "армейцев". "Красно-синие" выиграли первый тайм 3:0, после перерыва Маркус Берг отыграл два мяча. В концовке "Краснодар" имел большое преимущество, но команда Виктора Ганчаренко удержала победу.

В турнирной таблице обе команды разделяют одна позиция и одно очко. "Краснодар" расположился на 3-м месте и сравнялся с идущим вторым "Локомотивом". Кубанцы проигрывают "железнодорожникам лишь по дополнительным показателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший наставник киевского "Динамо" Валерий Газзаев в очередной раз вспомнил неудавшийся план по созданию объединенного чемпионата России и Украины.

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