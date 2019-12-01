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1 декабря • обновлено в 21:24
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"Зенит" - "Спартак": лучшие моменты матча

"Зенит" - "Спартак": лучшие моменты матча
Поединок пройдет на Газпром-Арене
46.9т Читать материал на украинском

Питерский "Зенит" в центральном матче 18-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиги обыграл дома московский "Спартак".

Встреча состоялась в воскресенье, 1 декабря, на стадионе "Газпром Арена" и завершилась со счетом 1:0.

После удаления хавбека Магомеда Оздоева хозяева почти весь второй тайм играли в меньшинстве, но смогли удержать нужный результат.

"Зенит" – "Спартак" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 21, автогол Кутепов.

Зенит – Кержаков, Ракицкий, Караваев, Иванович, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дзюба, Азмун (Сутормин, 63), Дриусси (Мусаев, 90).

Спартак – Максименко, Кутепов (Мельгарехо, 46), Жиго, Джикия, Айртон (Шюррле, 54), Умяров, Крал (Ананидзе, 73), Зобнин, Бакаев, Ларссон, Понсе.

Предупреждения: Оздоев (15), Шатов (28), Бакаев (29), Кутепов (34), Умяров (44), Крал (67), Жиго (75), Шюррле (88).

Удаление: Оздоев (49).

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Как сообщал OBOZREVATEL,"Зенит" неожиданно сыграл вничью 1:1 с французским "Лионом" в первом туре Лиги чемпионов.

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Автор
Максим Богданов
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
ФК Зенит Спартак Москва Новости России
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
А нах они нам оба?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Таев Иван, "Иди свиньям дай..." Две свиньи, Таев Иван и Мелитопольский Теймураз, уже своё получили. Так ты, кнур обосранный, добавки захотел?
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Таев Иван
Таев Иван
Lyakhov Yuri, Иди свиньям дай...
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