"Зенит" с треском вылетел из Лиги чемпионов: спортивные итоги 10 декабря

Санкт-Петербургский "Зенит" вылетел из Лиги чемпионов, а легендарный Владимир Кличко рассказал, что продолжает тренировки.

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Кроме того, английский "Манчестер Сити" принял суровое решение по главному тренеру команды. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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