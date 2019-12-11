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11 декабря • обновлено в 09:34
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"Зенит" с треском вылетел из Лиги чемпионов: спортивные итоги 10 декабря

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Санкт-Петербургский "Зенит" вылетел из Лиги чемпионов, а легендарный Владимир Кличко рассказал, что продолжает тренировки.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 10 декабря.

Кроме того, английский "Манчестер Сити" принял суровое решение по главному тренеру команды. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Лига чемпионов UFC
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа Владимир Кличко
Тег
ФК Зенит
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