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"Зенит" с Ракицким оконфузился в Лиге Европы

11.1тЧитать материал на украинском

Российский "Зенит" потерпел поражение в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы. Команда, в которой играет украинец Ярослав Ракицкий, уступила "Вильярреалу" 1:3.

Испанцы вышли вперед на 33-й минуте. Иборра воспользовался сумбуром в защите питерского клуба головой переправил мяч в ворота. Однако "Зениту" удалось очень быстро отквитать пропущенный мяч: Азмун с положения вне игры с метра отправил снаряд в сетку.

Во втором тайме "Вильярреал" вышел заряжен на успех и спустя менее 20 минут снова вышел вперед. После навеса в штрафную Морено выиграл борьбу у Ракицкого и забил второй гол своей команды.

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Зенит - Вильярреал

Зенит - Вильярреал

ФК Зенит

Пока "Зенит" приходил в себя, гости из Испании обеспечили себе более комфортное преимущество. Голкипер российской команды не сумел отразить мяч после дальнего удар Морланеса.

Ответный поединок двух команд состоится 14 марта в Испании.

"Зенит" Россия – "Вильярреал" Испания 1:3 (1:1, 0:2)
Голы: 0:1 – 33 Иборра, 1:1 – 35 Азмун, 1:2 – 64 Морено, 1:3 – 71 Морланес.
"Зенит" – Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Оздоев (Заболотный, 88), Мак (Шатов, 72), Кузяев, Барриос, Дриусси, Азмун (Эрнани, 75), Дзюба.
"Вильярреал" – Фернандес, Фунес Мори, Руис, Коста, Альваро Гонсалес, Чуквуэзе, Иборра, Форнальс (Касорла, 78), Морланес (Касерес, 72), Мигелон, Морено (Бакка, 85).
Предупреждения: Коста (14), Барриос (37), Мигелон (68), Смольников (76).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Ярослав Ракицкий не попал в заявку сборной Украины на первые матчи квалификации чемпионата Европы-2020.

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Тема
Лига Европы
Персона
Ярослав Ракицкий
Место
РоссияСанкт-Петербург
Теги
ФК ЗенитФК Вильярреал
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Парашные ублюдки пролетели, как какашка над паРАшей!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Махал Махалыч, с праздником тебя дефективный!
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