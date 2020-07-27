"Зенит" объявил о трансфере игрока "Ливерпуля"

Питерский "Зенит" объявил о переходе защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Как сообщается на официальном сайте команды, хорватский футболист подписал с российским клубом контракт на три года.

Ловрен начинал свою карьеру в загребском "Динамо", откуда перешел во французский "Лион", а затем в "Саутгемптон". После года в команде он пошел на повышение в "Ливерпуль", где с 2014-го провел 185 матчей и забил 8 мячей. В сезоне 2018/19 хорват стал победителем Лиги чемпионов, а в сезоне 2019/20 он выиграл английскую Премьер-лигу.

Напомним, что в составе "Зенита" на позиции центрального защитника выступает украинец Ярослав Ракицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее питерский клуб в шестой раз в своей российской истории выиграл чемпионат страны.