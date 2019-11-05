Ракицкий "помог" "Зениту" опозориться в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб "Зенит" потерпел домашнее поражение в 4-м туре Лиге чемпионов от немецкого "Лейпцига". Встреча на "Газпром Арене" завершилась со счетом 0:2.

Первый мяч россияне пропустили на 5-й добавленной минуте первого тайме.

Второй гол немцы забили на 63-й минуте при непосредственном участии украинца Ярослава Ракицкого.

Вернер получил скидку на фланге, выдал пас в центр Форсбергу, а тот вывел ускорившегося Забитцера один на один! Марсель убежал от Ярослава, оббежал Кержакова и забил в пустые ворота 0:2.

Болельщики в комментариях не смогли пройти мимо бездарной игры украинца, высмеяв действия экс-футболиста сборной Украины, а саму игру "Зенита" назвав позорной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября Ракицкий отметился невероятным ударом в матче 3-го тура Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".

На 26-й минуте 30-летний защитник подобрал отскок чуть ли не в центре поля и чудовищным "выстрелом" отправил мяч точно в нижний угол.

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