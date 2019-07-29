Зеленский засветился на Суперкубке Украины: спортивные итоги 28 июля

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в эмоциональном матче разыграли Суперкубок Украины, а главная угроза Ломаченко добыл впечатляющую победу.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 28 июля.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский засветился на матче Суперкубка в Одессе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Динамо" перевернуло матч с "Шахтером" и выиграло Суперкубок Украины
Главная угроза Ломаченко забил соперника в чемпионском бою
"Путин – х*йло!" Зеленский засветился на матче "Динамо" - "Шахтер": фото
Боксер, которого хотел заткнуть Ломаченко, победил ярким нокаутом
Чемпиона России выловили из реки мертвым с простреленной головой
Соревнования в России завершились огненной трагедией - смертельный момент попал на видео
В Формуле-1 состоялся самый фантастический Гран-при сезона
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Суперкубок Украины" на OBOZREVATEL.