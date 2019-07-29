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Зеленский засветился на Суперкубке Украины: спортивные итоги 28 июля

1.2т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в эмоциональном матче разыграли Суперкубок Украины, а главная угроза Ломаченко добыл впечатляющую победу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 28 июля.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский засветился на матче Суперкубка в Одессе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Суперкубок Украины Динамо - Шахтер
Персона
Владимир Зеленский
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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