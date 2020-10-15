Зеленский встретился с ветеранами "Динамо" и вручил им награды. Фоторепортаж

По случаю 45-й годовщины победы "Динамо" (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубкe УЕФА сезона 1974/1975 годов президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками клуба, обладателями этих трофеев.

Как информирует пресс-служба вице-чемпионов Украины, президент подчеркнул важность победы, которую футболисты одержали 45 лет назад.

Зеленский на встрече ветеранов в Динамо ФК Динамо

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – возможно только через такие легендарные победы", – сказал Владимир Зеленский.

Президент не оставил без внимание достижение футболистов ФК Динамо

Глава государства поблагодарил ветеранов "Динамо", которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Суперкубок УЕФА.

"Такой большой победы в Украине никогда не было", – отметил президент.

Глава государства вручил государственные награды ФК Динамо

Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам футбольного клуба, которые в 1975-м году привезли в Киев важный евротрофей.

"Самое главное – то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда", – сказал он.

Владимир Александрович оценил вклад каждого игрока ФК Динамо

Также президент страны поздравил игроков сборной Украины с победой над сборной Испании в матче Лиги наций. В зале присутствовала первая команда "Динамо", в том числе игроки сборной Украины, принимавшие участие в этом матче, который состоялся на "Олимпийском".

Ветераны "Динамо" ФК Динамо

От лица клуба Президенту страны подарили ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов "Динамо".

Сидорчук дарит мяч Зеленскому ФК Динамо

Зеленский с футбольными мячами ФК Динамо

Как сообщал OBOZREVATEL, 34 года назад киевское "Динамо" стало победителем Кубка Сантьяго Бернабеу – ежегодного товарищеского турнира по футболу, проводимого с 1979 года.