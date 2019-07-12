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Зеленский "примерил" форму российского клуба: фотофакт

2.8т Читать материал на украинском

Фанаты российского гандбольного клуба "Чеховские медведи" использовали изображение президента Украины Владимира Зеленского в ходе флешмоба накануне матча Суперкубка страны.

В преддверии матча со "Спартаком" поклонники подмосковной команды отреагировали на фото хоккеиста "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина с формой клуб. В социальных сетях фанаты предложили пользователям пофантазировать, кому бы еще подошла экипировка "медведей", пишет Чемпионат.com.

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Зеленский "примерил" форму российского клуба: фотофакт

В форму "Чеховских медведей" облачили президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о деталях переговоров, отказавшись уточнять, с чего началось общение глав государств.

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Тема
Гандбол
Персона
Владимир Зеленский
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