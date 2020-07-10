Зеленский поздравил легенду "Динамо" Буряка

Александр Чеканов Футбол 18:21, 10.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский прислал личные поздравления сегодняшнему имениннику – легендарному динамовцу Леониду Буряку.

Леонид Иосифович 10 июля отмечает 67-й День рождения и его заслуги перед украинским футболом не остались без внимания главы державы.

Текст поздравления от Президента Украины (на языке оригинала)

Уважаемый Леонид Иосифович!

Примите самые искренние поздравления по случаю дня рождения.

Ваши мастерство, талант и воля к победе как выдающегося футболиста, а также самоотверженность на тренерской работе является образцом для новой плеяды представителей украинского спорта.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, семейного уюта и радости в Вашем доме.

С уважением, Владимир Зеленский

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