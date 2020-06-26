Зеленский: неправильно закрывать футбольные клубы

Александр Чеканов Футбол 22:14, 26.06.2020 Обновлено: 22:43, 26.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за возрождение в Кривом Роге футбольного клуба "Кривбасс".

Во время визита в Херсонскую область глава государства заявил, что соответствующая задача уже поставлена. Он отметил, что расформирование футбольных клубов неприемлемо.

"Ну, "Горняк" – хороший клуб. Был еще "Кривбасс". Но, к сожалению, закрылись. Но мы поставили задачу нашему депутату Юрию Корявченкову, чтобы в Кривом Роге вернуть "Кривбасс". Думаю, они вернут тренера Олега Тарана. Корявченков сейчас общается с федерацией. Это даже не потому, что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать футбольные клубы", – заявил Зеленский.

Отметим, что "Кривбасс" был расформирован летом 2013 года из-за финансовых проблем. Клуб отыграл 21 сезон в элите украинского футбола. За это время криворожане дважды брали бронзовые медали и становились финалистом Кубка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола объявила о переносе финала Кубка Украины-2020 из Львова.

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