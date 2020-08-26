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Зеленский объяснил 50-минутное опоздание на матч Кубка Украины

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Футбол
1,8 т.
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Офис президента

Президент Владимир Зеленский опоздал на 50 минут на матч Кубка Украины по футболу из-за телефонного разговора с Госсекретарем США Майком Помпео.

Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский опоздал на футбол из-за разговора с Помпео

Зеленский опоздал на футбол из-за разговора с Помпео Офис президента

"Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область. В частности, это обусловило и задержки с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс", – сказано в сообщении.

"Кстати, напомним, что изменения в рабочем графике глав государств через срочные переговоры достаточно распространенной практикой, с пониманием воспринимается любым демократическим обществом", – заявили в ОП.

Зеленский объяснил 50-минутное опоздание на матч Кубка Украины

Зеленский объяснил 50-минутное опоздание на матч Кубка Украины

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский сделал символический первый удар по мячу в первом поединке предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкащиной". Это первый официальный матч футбольного клуба "Кривбасс", который был возрожден по инициативе главы государства.

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УкраинаКривой РогВладимир Зеленский
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