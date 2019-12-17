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17 декабря • обновлено в 09:45
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Зеленский обратился к Зозуле: спортивные итоги 16 декабря

1.3т
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Донецкий "Шахтер" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы, а в Испании продолжается скандал вокруг украинского футболиста Романа Зозули.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 16 декабря.

Кроме того, букмекеры назвали победителя боя Василий Ломаченко – Теофимо Лопес. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Лига чемпионов Лига Европы
Персоны
Владимир Зеленский Роман Зозуля Теофимо Лопес Василий Ломаченко
Теги
ФК Шахтер Альбасете
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