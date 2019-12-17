Зеленский обратился к Зозуле: спортивные итоги 16 декабря

Донецкий "Шахтер" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы, а в Испании продолжается скандал вокруг украинского футболиста Романа Зозули.
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