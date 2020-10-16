Зеленский издал указ в честь легенд "Динамо"
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами ветеранов киевского "Динамо" в честь побед в Кубке Кубков и Суперкубке УЕФА 1975 года.
Вашему внимаю полный текст указа главы государства.
За весомые личные заслуги в развитии и популяризации отечественного футбола, подъема международного спортивного престижа Украины и по случаю 45-летия побед в финальных матчах Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, полученных под руководством главного тренера футбольного клуба "Динамо" Киев", Героя Украины Лобановского Валерия Васильевича, постановляю:
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого II степени
БЛОХИНА Олега Владимировича - лучшего футболиста Европы 1975 года, двукратного обладателя Кубка обладателей кубков 1975, 1986 годов и Суперкубка УЕФА 1975 года
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени
БУРЯКА Леонида Иосифовича - обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
ВЕРЕМЕЕВА Владимира Григорьевича - обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
МАЛЮТУ Владимира Игоревича - врача футбольного клуба "Динамо" Киев"
МУНТЯНА Владимира Федоровича - обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
Наградить орденом "За заслуги" I степени
КОНЬКОВА Анатолия Дмитриевича - обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
ОНИЩЕНКО Владимира Ивановича - обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
РЕШКО Стефана Михайловича - обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
ФОМЕНКО Михаила Ивановича - обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
Наградить орденом "За заслуги" II степени
ДАМИНА Александра Николаевича - обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года
КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича - обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года
МАСЛОВА Виктора Борисовича - обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года
ОШЕМКОВА Михаила Олеговича - оператора футбольного клуба "Динамо" Киев" в 1970-1980 годах
СЛОБОДЯНА Петра Петровича - обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года
ШЕПЕЛЯ Анатолия Николаевича - игрока футбольного клуба "Динамо" Киев" в 1974 году.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ