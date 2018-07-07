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Чемпионат мира 2018
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"Здоровье на кону": сборную России попросили проиграть хорватам

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В сети набирает популярность обращение неизвестного русского болельщика к своей сборной, накануне матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии.

"Ребята, мои, уважаемые футболисты! Проиграйте хорватом в 1/4, иначе капец нам, мы просто не выживем. Мы 1/8 еле выдержали, и то нам пи*дец был. А тут страна охренеет. Мало того, что на работу никто не попадет - хрен с ней - тут здоровье на кону!", - слезно просит фанат в ролике, размещенном в Telegram-канале MASH.

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Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 Россия выбила Испанию. В 1/4 россияне сразятся с хорватами. Начало 7 июля в 21:00.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объект
сборная России по футболу
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