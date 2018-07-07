"Здоровье на кону": сборную России попросили проиграть хорватам

В сети набирает популярность обращение неизвестного русского болельщика к своей сборной, накануне матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии.

"Ребята, мои, уважаемые футболисты! Проиграйте хорватом в 1/4, иначе капец нам, мы просто не выживем. Мы 1/8 еле выдержали, и то нам пи*дец был. А тут страна охренеет. Мало того, что на работу никто не попадет - хрен с ней - тут здоровье на кону!", - слезно просит фанат в ролике, размещенном в Telegram-канале MASH.

Самое искреннее пожелание сборной РФ.



"Парни, проиграйте, пожалуйста. Мы едва 1/8 пережили... Здоровье на кону". pic.twitter.com/rUnKCvLn5s — Джонни (@glabob_new) 7 июля 2018 г.

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 Россия выбила Испанию. В 1/4 россияне сразятся с хорватами. Начало 7 июля в 21:00.