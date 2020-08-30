Завораживающее фото Шевченко с тренировки сборной Украины произвело фурор в сети

Максим Иншаков Футбол 19:34, 30.08.2020 Обновлено: 19:34, 30.08.2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко собрал массу восторженных комментариев в интернете, разместив свою фотографию с тренировки национальной команды.

Фотограф запечатлел Андрея Николаевича во время прыжка, создав абсолютную иллюзию того, что украинцу неподвластна гравитация.

Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины
Instagram Андрея Шевченко

За несколько часов снимок собрал множество отметок "нравится" в Twitter и Instagram.

Андрей Шевченко показал свои фото
Twitter Андрея Шевченко

"Андрей Николаевич, вы в отличной форме! Так держать! Великолепно!", "У нас настолько крутой тренер, что может сидеть в воздухе", – пишут юзеры в комментариях.

Комментарии под фотографией Андрея Шевченко
Instagram Андрея Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ опубликовала расширенный список игроков сборной, которые будут готовится к Лиге наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Отметим, что из-за травмы не сыграет за сборную Украины в матчах Лиги наций ключевой полузащитник "Динамо".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО

Боюся, білорусам доведеться перейти через свою Небесну Тисячу

Войска России устроили новые провокации на Донбассе – штаб ООС

Егорова о "продаже Украины": украинцев купили с потрохами, мы колония, концлагерь

"ЕС" потребовала отстранения Фокина из ТКГ из-за инициатив по Донбассу