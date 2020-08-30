Завораживающее фото Шевченко с тренировки сборной Украины произвело фурор в сети
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко собрал массу восторженных комментариев в интернете, разместив свою фотографию с тренировки национальной команды.
Фотограф запечатлел Андрея Николаевича во время прыжка, создав абсолютную иллюзию того, что украинцу неподвластна гравитация.
За несколько часов снимок собрал множество отметок "нравится" в Twitter и Instagram.
"Андрей Николаевич, вы в отличной форме! Так держать! Великолепно!", "У нас настолько крутой тренер, что может сидеть в воздухе", – пишут юзеры в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ опубликовала расширенный список игроков сборной, которые будут готовится к Лиге наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.
Отметим, что из-за травмы не сыграет за сборную Украины в матчах Лиги наций ключевой полузащитник "Динамо".