Завораживающее фото Шевченко с тренировки сборной Украины произвело фурор в сети

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко собрал массу восторженных комментариев в интернете, разместив свою фотографию с тренировки национальной команды.

Фотограф запечатлел Андрея Николаевича во время прыжка, создав абсолютную иллюзию того, что украинцу неподвластна гравитация.

Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины Instagram Андрея Шевченко

За несколько часов снимок собрал множество отметок "нравится" в Twitter и Instagram.

Андрей Шевченко показал свои фото Twitter Андрея Шевченко

"Андрей Николаевич, вы в отличной форме! Так держать! Великолепно!", "У нас настолько крутой тренер, что может сидеть в воздухе", – пишут юзеры в комментариях.

Комментарии под фотографией Андрея Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ опубликовала расширенный список игроков сборной, которые будут готовится к Лиге наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Отметим, что из-за травмы не сыграет за сборную Украины в матчах Лиги наций ключевой полузащитник "Динамо".