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18 сентября • обновлено в 13:27
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Зависит от Месси: Роналду назвал условие для завершения карьеры

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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что хочет завершить карьеру, будучи самым титулованным футболистом мира и оставить позади Месси.

"Хотел бы иметь больше наград, чем Месси. Думаю, я заслуживаю этого. Месси — фантастический парень. Он уже вошел в историю футбола, но я должен выиграть шесть, семь или восемь "Золотых мячей", чтобы превзойти его", — отметил Криштиану в интервью Sky Sports.

Роналду заявил, что Месси всегда был его мотиватором

Роналду заявил, что Месси всегда был его мотиватором

Он также добавил, что Месси на протяжении всей карьеры стимулировал его двигаться и был идеальным мотиватором.

"Мы с ним не являемся друзьями, но делили между собой одну сцену на протяжении 15 лет. У меня с ним хорошие отношения. Он мотивировал меня становиться лучшим игроком, а я - мотивировал его", — сказал португальский футболист.

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Отметим, что и Криштиану Роналду, и Месси выиграли за карьеру по пять "Золотых мячей". В период с 2008-го по 2017 год никто, кроме них, не выигрывал данную награду.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роналду разрыдался во время интервью, вспоминая о своем отце-алкоголике.

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Персоны
Криштиану Роналду Лионель Месси
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