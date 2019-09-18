Зависит от Месси: Роналду назвал условие для завершения карьеры

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что хочет завершить карьеру, будучи самым титулованным футболистом мира и оставить позади Месси.

"Хотел бы иметь больше наград, чем Месси. Думаю, я заслуживаю этого. Месси — фантастический парень. Он уже вошел в историю футбола, но я должен выиграть шесть, семь или восемь "Золотых мячей", чтобы превзойти его", — отметил Криштиану в интервью Sky Sports.

Роналду заявил, что Месси всегда был его мотиватором

Он также добавил, что Месси на протяжении всей карьеры стимулировал его двигаться и был идеальным мотиватором.

"Мы с ним не являемся друзьями, но делили между собой одну сцену на протяжении 15 лет. У меня с ним хорошие отношения. Он мотивировал меня становиться лучшим игроком, а я - мотивировал его", — сказал португальский футболист.

Отметим, что и Криштиану Роналду, и Месси выиграли за карьеру по пять "Золотых мячей". В период с 2008-го по 2017 год никто, кроме них, не выигрывал данную награду.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роналду разрыдался во время интервью, вспоминая о своем отце-алкоголике.

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