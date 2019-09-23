"Завершил свою карьеру": Ярмоленко "отжег" после гола в ворота МЮ

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

В воскресенье команда украинского легионера одержала домашнюю победу над МЮ со счетом 2:0, а сам Ярмоленко открыл счет в этой встрече.

Андрей Ярмоленко whufc.com

"Каждую неделю мы усердно работаем. Это был удивительный день для нас, для наших фанатов, мы играли хорошо. Мы защищались как команда, мы атаковали как команда, и, конечно, это хороший результат. Фелипе Андерсон дал мне отличный пас, я просто попытался пробить - получился гол!" - отметил Ярмоленко в интервью пресс-службе "Вест Хэма".

Украинец заявил, что еще дают о себе знать последствия тяжелой травмы, полученной им год назад.

"Моя работа состоит в том, чтобы забивать голы, делать ассисты, помогать команде. Вы должны быть спокойны, когда выступаете на этой позиции, будь-то пробивать по воротам или предоставить лучший выбор своим товарищам по команде. Я пока еще не готов на 100%, но с каждой игрой я чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь, я буду играть лучше и в следующей игре", - сказал Андрей.

Также он отметил, что ему приятно было услышать в свой адрес овации во время замены во втором тайме.

"Поддержка болельщиков была восхитительной. Ощущение, будто завершил свою карьеру здесь - с теми овациями, которые я получил. Все аплодировали мне, и я очень ценю это у наших болельщиков. Они потрясающие, и в каждом матче, когда мы играем, мы чувствуем себя особенной командой. Для меня не имеет значения, какую позицию мы сейчас занимаем в таблице, мы должны концентрироваться на каждой следующей игре и играть хорошо, чтобы показать, что мы играем как большая команда", - добавил Ярмоленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко был признан "Королем матча" против "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

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