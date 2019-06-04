Завершение сезона и очередные скандалы: обзор футбольных СМИ

Итоги сезона в украинской Премьер-лиге и свежая порция скандалов в отчественном футболе – эти две темы доминировали в отечественных СМИ по ходу минувшей недели.

СЧАСТЛИВЧИКИ И НЕУДАЧНИКИ

Чемпионат Украины-2018/19 оставил горьковатое послевкусие. Подводя итоги сезона, пресса нашла не так уж много поводов для того, чтобы говорить о турнире в позитивном ключе.

Из событий со знаком плюс журналисты чаще всего отмечают третье место "Александрии". Для команды из города с населением в 80 тысяч жителей – это большое достижение. Она никогда ранее не поднималась так высоко в табели о рангах. А поскольку состав у горожан отнюдь не крепче, чем у конкурентов, пресса в первую очередь отмечает работу их наставника Владимира Шарана.

"Олександрія" – суто тренерська команда, – пишет Сергей Тищенко. – Підбір гравців, побудова гри – все через тренера. Важко назвати гру "Олександрії" видовищною чи естетичною, але вона дуже раціональна, заточена на результат…Тому, звичайно, що цього сезону Володимир Шаран заслуговує на звання кращого тренера чемпіонату" (Gazeta.ua, 31.05.19).

Само собой, СМИ отдают должное чемпионам страны – футболистам "Шахтера". Несмотря на начавшуюся смену поколений и травму Марлоса, пропустившего всю весну, горняки стабильно прошли дистанцию чемпионата. Это и стало залогом успеха.

"Шахтер" свою заявку на победу сделал еще в первой части сезона, когда здорово оторвался от конкурентов в турнирной таблице. Дальше оставалось лишь идти ровно и не растерять гандикап, что, собственно говоря, подопечные Фонсеки и выполнили", – резюмирует Анастасия Мельник (Kp.ua, 31.05.19).

Правда, тут же журналисты напоминают, как штормило "Шахтер" в еврокубковых матчах. Таким образом, они дают понять, что на фоне провалов в играх с "МанСити" и "Айнтрахтом" блеск золота горняков не такой уж и яркий. Особенно, с учетом финансовых возможностей "Шахтера" и еврокубковых амбиций, которые декларируют представители клуба.

Главным же неудачником чемпионата оказался столичный "Арсенал". Вместо канониров в УПЛ зайдет "Днепр-1", уверенно выигравший турнир в первой лиге. А "Черноморец" и "Карпаты" попытаются отстоять места в главном дивизионе в стыковых матчах с "Колосом" и "Волынью".

СМИ сходятся на том, что все закономерно. Как отмечает Кирилл Крыжановский, в "Арсенале" творился форменный бардак. Особенно это касается первой части сезона: проблемы с деньгами, тренерские отставки, невероятная чехарда с комплектацией состава…

"Да, в 2019-м команда подала признаки жизни и провела несколько сильных матчей, но этого было недостаточно. Нельзя остаться в УПЛ, если ты не можешь выиграть во второй шестерке 5 матчей подряд, и тут никакие судьи не виноваты", – выносит приговор "Арсеналу" журналист (Undrd.com, 30.05.19).

Немало критики также прозвучало в адрес других команд второй шестерки. В частности, провальным признан сезон для "Карпат" с их вечной тренерской неразберихой.

"Тільки цього сезону з "Карпатами" вже працює 4-й тренер. Напевно, так не може бути, якщо дійсно клуб ставить перед собою високу мету", – подмечает Сергей Тищенко (Gazeta.ua, 31.05.19).

А "Десну" и "Ворсклу", которые задолго до финиша обезопасили себя от вылета, журналисты упрекали за отсутствие должной мотивации в матчах последних туров. В частности, Игорь Цвик назвал эти команды… сладкими булочками, намекая на то, что в некоторых поединках раскусить их было подозрительно легко:

"Звісно, я не можу стверджувати, що команди спеціально здавали матчі. На підтримку цього немає жодних доказів. Але погодьтеся, що ситуація, коли "пані лягли і просять" навряд чи може допомогти у розвитку нашого футболу" (Sportanalytic.com, 30.05.19).

В центре повышенного внимания СМИ под грифом "неудачники" также оказалась "Заря". Луганчане "отличились" в полуфинале Кубка Украины, сенсационно уступив перволиговскому "Ингульцу", а в заключительном туре проиграли "Мариуполю", уступив ему, соответственно, четвертое место в турнирной таблице.

Самым обсуждаемым событием, связанным с "Зарей", стала отставка главного тренера Юрия Вернидуба. По всеобщему мнению, он проделал в луганском клубе большую работу: вывел ее в финал Кубка Украины-2016, а спустя год выиграл бронзу чемпионата. Кроме того, "Заря" дважды играла в группе Лиги Европы и дарила болельщикам яркие эмоции, не тушуясь перед грозными "Манчестер Юнайтед", "Гертой" и "Атлетиком".

Вспомнила пресса и том, сколько футболистов раскрылись при Вернидубе – в частности, 11 человек сыграли за главную сборную страны. А еще благодаря его работе "Заря" неплохо заработала на трансферах.

"Андрей Лунин – в Реал (8,5 млн евро), Деннис Бонавентуре – в Брюгге (1,3 млн), Юри – в "Аль-Наср" (1,28 млн), Рафаэль Форстер – в "Лудогорец" (1,2 млн), Евгений Опанасенко – в "Коньяспор" (1 млн), Янник Боли – в "Анжи" (0,6 млн), Игорь Харатин – в "Ференцварош" (0,6 млн), Александр Сваток – в "Хайдук" (0,375 млн), Данило – в "Кубань" (0,3 млн)", – публикует любопытный список Андрей Кудырко (Zbirna.com, 31.05.19).

Но очевидно для всех и то, что Вернидуб достиг в "Заре" своего потолка, у него закончился порох, ему стало неинтересно каждый год лепить новую команду. Как следствие – тренер утратил рычаги управления командой.

"Притяженья больше нет" – так озаглавил статью на эту тему Валерий Василенко, обративший внимание на то, насколько обреченно выглядел Вернидуб во время игры последнего тура в Мариуполе:

"Уставший и эмоционально выжатый тренер уже не смог вносить коррективы по ходу матча. Он просто стоял на обочине, как памятник самому себе" (Sport.ua, 31.05.2019).

"Помітно було емоційне вигорання тренера, його втома від постійної зміни складу, адже половина команди покидала луганців під час кожного трансферного вікна. Саме тому подальша робота була, мабуть, позбавлена перспективи", – вторит коллеге Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 31.05.2019).

Словом, к отставке Вернидуба СМИ отнеслись с пониманием, сойдясь на том, что в сложившейся ситуации это был оптимальный вариант и для клуба, и для самого тренера, который явно нуждается в перезагрузке и новом вызове.

ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Тренерскую тему активно муссировали и в контексте результатов киевского "Динамо", которое начало сезон с победы в Суперкубке, но уступило "Шахтеру" в четвертьфинале Кубка Украины и не сумело навязать ему борьбу за золото.

СМИ пишут о том, что ждали от киевлян более убедительной игры. Правда, не все пытаются разобраться в причинах их срывов по ходу чемпионата. А там, как мы писали в предыдущем обзоре, изобиловали и объективные причины – в частности, нехватка опыта и форменная эпидемия травм.

В общем, вешать всех собак на Хацкевича оснований нет. Тем не менее, некоторые СМИ принялись настойчиво отправлять его в отставку. Словно никто не читал интервью президента столичного клуба Игоря Суркиса, который заявил, что не собирается вести переговоры ни с кем из тренеров, пока не обсудит итоги сезона с Александром Хацкевичем.

В частности, сайт "Главред" запустил "инсайд" о якобы накаленной обстановке в лагере "Динамо", утверждая, что 31-го мая футболисты узнают имя нового наставника. При этом безымянный автор заметки привел цитату Сергея Сидорчука, который якобы высказал надежду на то, что руководство примет правильное решение. Хотя, как позже выяснилось, капитан "Динамо" ничего подобного и близко не говорил.

"Я был не просто крайне удивлен, но и возмущен появлением этой публикации! – цитирует реакцию капитана "бело-синих" сайт "Динамо" от Шурика". – На тему тренера "Динамо" я не говорил никому ни слова. Да я вообще не давал интервью в последние дни. Это самое обыкновенное вранье…" (Dynamo.kiev.ua, 30.05.19).

Очередные инсинуации на предмет смены тренера в "Динамо" едва ли кого-то могут удивить. Налицо – очередная попытка подбросить свежих дровишек в костер троллинга киевлян.

Между тем, показательным примером манипуляций против киевского "Динамо" выглядит ряд неожиданных выпадов со стороны СМИ в адрес динамовской молодежи. Прозвучали пространные рассуждения о том, что игроки перестали прогрессировать. А, скажем, журналист Football.ua Вадим Адаменко вообще пустословил о работе академии "Динамо". Никакого анализа – одни ярлыки.

Учитывая, что прозвучали они практически одновременно с триумфом юношеской команды "Динамо" в чемпионате U-19, напрашивается вывод о банальной попытке девальвировать это ценное достижение, создать вокруг динамовской молодежи негативный информационный фон.

Понятно, что не всем талантливым игрокам в итоге удается по-настоящему раскрыться во взрослом футболе. Так было всегда и во всех командах. Но зачем все переворачивать с ног на голову и на белое говорить – черное? Есть же результаты и цифры. И тут у младших динамовских команд все очень достойно.

Подопечные Игоря Костюка не только выиграли чемпионат U-19 (кстати, это пятый титул киевлян в этой возрастной категории при том, что чемпионат U-19 проводился в седьмой раз). Они отлично проявили себя и в юношеской Лиге УЕФА, разобрав на запчасти грозный "Ювентус".

А подопечные Юрия Мороза первенствовали в чемпионате страны U-21 с отрывом в 10 очков (!) от ближайшего преследователя, которым, кстати, стала "Александрия". Это третий титул динамовской молодежки за четыре года. При том, что по ходу сезона игроки "Динамо" U-21 регулярно были востребованы в матчах за первую команду.

"Юрий Мороз выиграл золотые медали, активно выпуская на поле даже футболистов 2001-2002 годов рождения, – отмечает Андрей Кудырко. – Но на качестве результатов это, как мы видим, мало сказалось. Талантов в Динамо на самом деле очень много. И командная игра в порядке" (Goldtalant.com.ua, 02.16.2019).

И именно динамовцы сейчас задают тон в молодежной сборной Александра Петракова на чемпионате мира U-20 в Польше, где сине-желтые вышли в плей-офф с первого места в группе. Воспитанники академии столичного клуба Попов, Булеца и Цитаишвили не только получили отличную прессу, но и попали на карандаш скаутов серьезных клубов.

В частности, вот что пишут по поводу Попова:

"Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов заинтересовал амстердамский "Аякс", сообщает Footballtransfer. Чемпионов Нидерландов впечатлило выступление игрока на молодежном чемпионате мира U-20, и голландцы увидели в нем потенциальную замену своему капитану Матейсу где Лигту. Полуфиналист Лиги чемпионов готовит предложение по футболисту" (Dynamo.kiev.ua, 31.05.2019).

В то же время представители топ-клубов внимательно следят за игроками первой динамовской команды. Отечественная пресса, к примеру, активно обсуждала информацию из Италии о том, что "Наполи" хочет заполучить в свои ряды 21-летнего Виктора Цыганкова, ставшего лучшим в УПЛ по системе "гол + пас" (18 забитых мячей и 11 ассистов). А тренерский штаб "Манчестер Сити", как рассказал Александр Зинченко, интересуется Виталием Миколенко, который буквально ворвался в большой футбол.

"Однозначно самый прогрессирующий игрок чемпионата и главное его открытие, – пишет о 20-летнем футболисте Сажко. – Миколенко не просто стал основным в "Динамо", но во многих матчах выглядел настоящим лидером… Все видят, что он будущее украинского футбола" (Ua.tribuna.com, 29.05.2019).

Кстати, профессиональный рост ряда игроков – это один из немногих позитивных факторов, который пресса отмечала, подводя итоги сезона в УПЛ. В составе той же "Александрии" заметно прибавили Кирилл Ковалец и Евгений Банада. В "Мариуполе" раскрылись Владислав Вакула и Александр Зубков. В "Карпатах" блистал Марьян Швед, который продолжит карьеру в "Селтике".

Появились в УПЛ и новые интересные легионеры. Александр Сажко на сайте "Трибуна" отмечает исландца Арни Вильхальмссона ("Черноморец"), сенегальца Матара Диэйе ("Олимпик"), уругвайца Карлоса Де Пену ("Динамо"), группу бразильцев "Львова" во главе с Бруно Дуарте.

Другой вопрос: смогут ли проявившие себя игроки закрепиться на том уровне, который они продемонстрировали? И главное – удастся ли им прибавить еще? Тут, несомненно, многое зависит не только от самих футболистов и их тренеров, но и от конкуренции в чемпионате. А по этому поводу у СМИ накопилось немало претензий к руководству Премьер-лиги, которую возглавляет швейцарец Томас Грим.

ПЕЧАЛЬНАЯ СКАЗКА ДЯДЮШКИ ГРИММА

Реплики по поводу общего уровня чемпионата Украины, который, мягко говоря, оставляет желать лучшего, звучали на протяжении всего сезона. Ну и финиш турнира получился в этом контексте весьма показательным: с известными задолго до последнего тура призерами, с кучей проходных матчей при почти пустых трибунах…

Такая ситуация беспокоит прессу, которая снова затронула вопрос о возвращении к формату соревнований в два круга с 16-ю командами. Говорили об этом и практикующие специалисты.

"Для географии нашей страны нужно 16 команд. И об этом не один специалист говорит, а почти все тренеры, которые разбираются в футболе. Наша страна позволяет себе иметь не 12, а 16 команд, но есть руководители, которые принимают правильные или неправильные решения", – цитирует наставника "Волыни" Андрея Тлумака Ua-football.com (28.05.2019).

А рулевой "Десны" Александр Рябоконь прямым текстом объяснил, что на втором этапе чемпионата у его подопечных пропал интерес к игре – мол, все равно выше седьмого места было не подняться.

"У нас был хороший шанс попасть в первую "шестерку", но мы в домашнем матче им не воспользовались. И, по сути, чемпионат доигрывался. Я уже говорил об этом, да, какие-то иногда стимулы присутствовали – материальные, внешние, но внутри, в душе – пусто. Ничего не было, мы ни за что не боролись. Поэтому я категорический сторонник классической системы: 16 команд и игры в два круга" (Сhernomorets.odessa.ua, 29.05.2019).

Рябоконь – не первый тренер, который говорит, что при двухкруговой системе принципиальных матчей в УПЛ было бы больше. Но почему УПЛ не рассматривает вопрос о расширении главного дивизиона – вопрос риторический. С таким же успехом можно интересоваться, что сделали менеджеры Премьер-лиги, чтобы возросла посещаемость матчей?

"Прошлый сезон стал худшим в истории чемпионатов Украины по посещаемости. В УПЛ пришло новое руководство, которое поставило одной из своих задач – увеличение количества зрителей на стадионах. Но получилось не очень", – пишет "Трибуна" (Ua.tribuna.com, 31.05.19).

Анализируя ситуацию, журналисты приводят весьма красноречивые данные:

– УПЛ сохранила уровень посещаемости прошлого сезона только за счет прогресса "Динамо": в сезоне-2018/19 киевляне собирали более 14 тысяч болельщиков в среднем за игру против десяти тысяч годом ранее, остальные клубы УПЛ отстают в два раза и более;

– худший тур сезона собрал в среднем 1 392 зрителя на матче, что является катастрофическим показателем;

– всего три (!) поединка в сезоне УПЛ собрали больше 20 тысяч зрителей.

Таким образом, "Трибуна" делает однозначный вывод:

"При введении нового формата с разделением на этапы одной из фишек обещали повышение интриги и зрительского интереса. На деле особой разницы нет – матчи второго этапа собирали всего на 260 зрителей больше" (Ua.tribuna.com, 31.05.19).

Впрочем, проблема не только в формате турнира и в уровне команд. Как пишет журналист "Обозревателя" Максим Никонов, первопричины нужно искать в офисе Премьер-лиги, руководство которой пустило ситуацию с посещаемостью на самотек и вообще ровным счетом ничего не предпринимает для хотя бы минимальной раскрутки чемпионата страны.

"У Лиги полностью отсутствует программа работы с болельщиками. За год президентства Гримма мы так и не увидели четкого плана как вернуть болельщиков на стадионы", – пишет Никонов (Obozrevatel.com, 01.06.19).

Аналогичным образом обстоит и ситуация с единым телепулом, создание которого считалось основной задачей Томаса Гримма на посту главы Премьер-лиги. Все бравурные заявления на эту тему оказались сказками.

Объявляя о старте тендерных торгов, Гримм и компания даже не удосужились провести элементарный анализ телевидения и аудитории. По крайней мере, сложно сказать, чем они руководствовались, делая вывод, что права на трансляцию матчей УПЛ должны стоить не менее 15 млн. долларов. Как утверждают специалисты, с учетом рейтинга УПЛ и современных украинских реалий, это сумма абсолютно некорректна.

Поэтому, как пишет Никонов, всем очевидно, что миссия провалена и пула не будет. И понятно, по чьей вине. Только Гримм это никогда не признает. У него "все под контролем": виновата не Лига, которая не смогла заинтересовать своим предложением покупателей, а телеканалы и клубы.

"К чему может привести такая позиция? – задается вопросом Никонов. – Как минимум, это обернется заострившимся недопониманием между главными действующими персонами нашего футбола и УПЛ, а как максимум – на ближайшем Общем собрании Лиги ее члены, то есть клубы, могут серьезно спросить у Гримма отчет о проделанной за год работе" (Obozrevatel.com, 01.06.19).

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Триумф "Челси" и "Ливерпуля". Сезон-2018/19 увенчали два чисто английских екрокубковых финала. В среду "Челси" в решающем матче Лиги Европы разгромил "Арсенал" – 4:1, а в суботу "Ливерпуль" в шестой раз завоевал Кубок чемпионов, не оставив шансов "Тоттенхэму" – 2:0.

СМИ сходятся на том, что итоги матчей закономерны – победили сильнейшие. А чаще всего в свете этих матчей упоминается наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, который до этого проиграл три еврофинала. При этом поражения немца были полны драматическими событиями: пропущенный гол на последней минуте встречи, безумные выходки вратаря, "зевок" обороны на 20-й секунде после перерыва.

Видимо, помня об этом, Клопп против "Тоттенхэма" сыграл в нетипичный для себя футбол, полагают СМИ. Поведя в счете уже в дебюте встречи, мерсисайдцы на протяжении 70 минут душили соперников жесточайшим прессингом, и лишь в концовке сбавили обороты, позволив "Шпорам" создать ряд опасных моментов. Но тут блестяще проявил себя вратарь "Ливерпуля".

"Алиссон Бекер сделал восемь сэйвов в финале Лиги чемпионов с лондонским "Тоттенхэмом". Этот результат стал рекордным по числу отраженных за решающий поединок ударов для вратарей, отыгравших на ноль" (championat.com, 02.06.2019).

Превосходную прессу за финальный матч также получили авторы голов – Салах и Ориги, но лучшим игроком финала технические наблюдатели УЕФА признали центрального защитника триумфаторов – Ван Дейка.

"Ван Дейк продемонстрировал выдающиеся лидерские качества и был лучшим игроком в обороне "Ливерпуля". Весь матч он действовал хладнокровно и в нужный момент совершал важнейшие перехваты" (Uefa.com, 02.06.2019).

У Шевченко на повестке дня – сербы. Сборная Украины приступила к активной фазе подготовки к отборочным матчам Евро-2020. Обе игры состоятся во Львове: 7-го июня "сине-желтые" померяются силами с сербами, 10-го – с гостями из Люксембурга. А тренировочный сбор проходит в Харькове.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в полном составе сборная Украины собралась в субботу. Легионеры съехались на базу еще 25-го мая, и даже успели провести тренировочный спарринг с "Днепром-1" (2:1, оба мяча у победителей забил Яремчук). Ну а теперь подтянулись сборники из украинских клубов.

СМИ заостряют внимание на решении Шевченко временно оставить второго вратаря Андрея Лунина в расположении молодежной сборной, которая сегодня сыграет с Панамой в 1/8 финала чемпионата мира U-20. Впрочем, после этой игры, не зависимо от ее результата, Лунин прибудет в расположение главной команды страны. Пока же его подменяет дебютант – 34-летний вратарь "Александрии" Юрий Панькив.

В воскресенье Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, рассказав о том, как идет подготовка к матчам. По словам тренера, он точно не сможет рассчитывать на Андрея Ярмоленко, который еще не восстановился после травмы. Под вопросом пока что и Марлос, работающий по индивидуальной программе. Остальные – в строю, настроение у ребят боевое.

Шевченко достаточно лестно оценил июньских соперников. В частности, напомнил, что нам весьма непросто далась победа над Люксембургом в матче второго тура. Но, конечно, акцент пока что – на Сербию.

"Це гарна команда з талановитими виконавцями, які грають у серйозних клубах. Вони мають сильні індивідуальні якості. Гравці високого зросту. Складна збірна... Ми її вивчили. Зараз кілька наших тренувань саме й спрямовані на майбутню зустріч із сербами. У нас є план, ми готуємося й налаштовуємося на позитивний результат", – цитирует главного тренера сборной Украины сайт Ffu.ua (02.06.2019).

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