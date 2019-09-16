Завал Михайличенко: о чем говорит нынешний кризис "Динамо"

В минувшем туре болельщики "Динамо" получили двойной удар. Сначала "бело-синие" вполне сенсационно проиграли дома "Десне" (1:2), тем самым оформив худший старт в чемпионате за всю историю.

Многие киевляне фактически в шоке - после смены тренера ситуация не только не улучшается, но и дальше "входит в пике". У команды уже 6 матчей без побед, а в турнирной таблице "Динамо" занимает 6-е место и… имеет отрыв всего в 2 очка до зоны вылета!

"Динамо" продолжает бороться с кризисом, который все больше накрывает команду. Почему так происходит после смены тренера и действительно ли во всем виноват Алексей Михайличенко? О чем вообще говорит нынешний завал столичной команды, разбирается OBOZREVATEL.

Динамовского тренера сменил… динамовский тренер. Откуда взяться существенным переменам?

В конце августа, когда "Динамо" получило нового тренера, многие ожидали минимум хорошенькой встряски и хотя бы первых изменений как в игре, так и в результатах. Однако "бело-синие" все больше погружаются в определенный сумбур и неведенье.

Второй матч кряду арбитры не засчитывают чистый гол "Динамо" facebook.com/fcdynamoua

Правда, все же надо быть честным и отбросить ожидания больших перемен здесь и сейчас. Да, у команды изменился тренер, но не изменилась общая структура и принципы - одного экс-динамовца сменил другой, который полностью является человеком динамовской системы и самостоятельно тренировал вне "Динамо" аж 10 лет назад. Абсолютно новым или банально свежим вещам со стороны взяться особо неоткуда.

Но первоочередная проблема осталась в другом - не последовало ни эмоциональной встряски, ни обновления игры методами хотя бы из прежнего динамовского арсенала.

Футболисты, складываются впечатление, никак не могут "перезагрузиться" и собраться с силами, чтобы минимум играть матчи все 90 минут. В каждом из поединков при Михайличенко видим либо вялое начало, либо очень слабый конец. А отдать "Заре" второй тайм полностью при 2:0 в свою пользу - это что?

Михайличенко работает уже почти месяц, за это время прошло 3 матча и две двухнедельные паузы (да, одна из которых вынудила половину игроков разъехаться по сборным). Это шикарный отрезок для стабилизации атмосферы в команде. Но чем дальше, тем больше игроков в открытую прямо намекают на обратное. "Не хотел бы говорить, что у нас творится в раздевалке. Сейчас момент не из лучших" - скромно резюмировал после "Десны" Виталий Миколенко. К этому все и ведет: нет сплоченности - команда не будет крепкой и уверенной в себе.

Пробить стараются едва не все при первой возможности, даже центрбек Бурда стал "стрелять" издали

Даже на фоне этого Михайличенко попробовал кое-что изменить в игре и ввел свои штрихи. Но, как видим, пока ничего не работает.

Пока у "Динамо" Михайличенко - лишь 2 очка в 3-х матчах facebook.com/fcdynamoua

Новый тренер сходу начал больше доверять Мохамеду Кадири, чего так долго ждали от Александра Хацкевича. И стоит бы обрадоваться "свежей крови", но эта самая "кровь" просто растворяется в аморфной массе игры. Хотя Михайличенко в целом все свои силы бросил как раз на центр - впервые в сезоне две игры кряду сыграло трио центрбеков Кадири-Буяльский-Гармаш, где Буяльский не засиживался в опорной зоне и максимально делал полузащиту "Динамо" мобильной и атакующей.

В целом же "Динамо" Михайличенко начало больше играть через центр - розыгрыши через Кадири, забросы на форварда из центрального круга, плюс фланги стали более ориентированы на центр. Но на этом идея обрывается. Для воплощения качественной игры в центе нужны минимум высококлассный атакующий центрбек и добротный форвард. В нашем же случае имеем Гармаша, в основном действующего прямолинейно и по ситуации, и очень специфического Беседина, не впечатляющего даже средним набором качеств форварда.

Мохамед Кадири facebook.com/fcdynamoua

Отдельного внимания заслуживает ситуация с Жерсоном Родригесом. Люксембургский форвард вместо адаптации к четкой игровой позиции стал фигурой для постоянных передвижений. Да, Жерсон - универсал, но тренера, судя по всему, никак не могут разобраться с максимально эффективным применением Родригеса в том или ином случае. В итоге нападающий часто теряется в полупозиции или не получает адресованные ему передачи. Родригес никак не может продемонстрировать 100-процентную эффективность.

Цифры показывают, что с приходом Михайличенко "Динамо" стало производить больше ударов по воротам - всяких и разных. В матчах с "Олимпиком" и "Десной" киевляне пробили 18 раз, 5 и 6 раз соответственно попав в створ. Однако пока это больше сумбур - пробить стараются едва не все при первой возможности, даже центрбек Бурда стал "стрелять" издали.

Зачастую удары неподготовлены и почти 2/3 идут в "молоко" - показатели очень посредственные. Еще одно доказательство, что атакующие действия создаются во многом импровизировано, "здесь и сейчас", а не в результате поставленных наигранных схем и комбинаций.

После пропущенного мяча Бойко традиционно "напихал" защитникам, но здесь бы стало впору, кто бы сделал втык самому Денису

Решающий гол в матче с "Десной", на первый взгляд, "привез" Миколенко после банальной потери мяча на фланге вблизи штрафной. Однако здесь проблема никак не в молодом защитнике, а глубже - в голкипере.

Денис Бойко (справа) все чаще попадает "в запару" facebook.com/fcdynamoua

В этом эпизоде Бойко дважды показал намерение вбросить мяч Миколенко, но так и не сделал этого. После коротенькой паузы защитник чуть притормозил, уже не ожидая передачи от вратаря, но в итоге ему таки полетел мяч. Результат - неудачный прием, потеря, гол.

После пропущенного мяча Бойко традиционно "напихал" защитникам, но здесь бы стало впору, кто бы сделал втык самому Денису. Голкипер действовал неуверенно и до этого, как в игре с "Десной", так и с "Зарей", два раза отбивая мяч перед собой и давая сопернику сыграть на добивание. Плюс вратарь с защитниками сейчас просто не знают, как выходить из-под прессинга, в результате чего Бойко попросту выносил мяч на фланг как выйдет.

Все это выливается в огромную проблему для Михайличенко - в нынешней ситуации, при хромающей обороне, новому тренеру крайне важно иметь хорошего надежного вратаря, который даже не даст сомнений в своих действиях. Голкипера, который является одним из лидеров команды и поможет тренеру наладить игру в защите. Бойко же очень далек от такого образа, и ему бы самому помощь в трудных ситуациях... В итоге "Динамо" оказалось с крайне слабой обороной, спокойно пропуская по 2 мяча (и частенько киевляне "привозят" сами себе).

Конечно, картина результатов могла быть не столь печальной, засчитай арбитры голы Цыганкова и Де Пены в матчах с "Зарей" и "Десной". Классические ситуации, когда мяч был вынесен из ворот, полностью пересекая линию. Так бы вместо одного очка в двух вышеупомянутых матчах киевляне имели бы 4. Но пока в Украине нет VAR, и пока в футболе есть случайность, это оправдание "в сторону бедных" - "Динамо" могло и должно было забивать в других моментах...

Виталий Миколенко (справа) не смог предотвратить контратаки "Десны" facebook.com/fcdynamoua

... У "Динамо" уже -13 от "Шахтера", все больше растут сомнения даже насчет второго места в чемпионате, а уже в ближайший четверг - Лига Европы. "Бело-синие" сейчас в очень затруднительном положении относительно результатов, хотя многое можно исправить - большая часть сезона еще впереди.

Однако пессимизм в отношении "Динамо" навевает другие вещи - отсутствие признаков к скорому улучшению. За месяц работы тренерского штаба атмосфера в раздевалке не получает стабильности и улучшения, нововведения в игре не эффективны, а в отдельных аспектах игры даже пошел регресс.

Риторика Михайличенко же в это время весьма аккуратна и без радикальных оттенков - видимо, тренер надеется на методы, работающие через долгий расчет и кропотливую работу по проверенным путям. Но позволит ли это избежать еще больших завалов и не вызвать смену тренера уже к зиме?

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!