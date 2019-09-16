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16 сентября • обновлено в 15:39
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Завал Михайличенко: о чем говорит нынешний кризис "Динамо"

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В минувшем туре болельщики "Динамо" получили двойной удар. Сначала "бело-синие" вполне сенсационно проиграли дома "Десне" (1:2), тем самым оформив худший старт в чемпионате за всю историю.

Многие киевляне фактически в шоке - после смены тренера ситуация не только не улучшается, но и дальше "входит в пике". У команды уже 6 матчей без побед, а в турнирной таблице "Динамо" занимает 6-е место и… имеет отрыв всего в 2 очка до зоны вылета!

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"Динамо" продолжает бороться с кризисом, который все больше накрывает команду. Почему так происходит после смены тренера и действительно ли во всем виноват Алексей Михайличенко? О чем вообще говорит нынешний завал столичной команды, разбирается OBOZREVATEL.

Динамовского тренера сменил… динамовский тренер. Откуда взяться существенным переменам?

В конце августа, когда "Динамо" получило нового тренера, многие ожидали минимум хорошенькой встряски и хотя бы первых изменений как в игре, так и в результатах. Однако "бело-синие" все больше погружаются в определенный сумбур и неведенье.

Второй матч кряду арбитры не засчитывают чистый гол "Динамо"

Второй матч кряду арбитры не засчитывают чистый гол "Динамо"

facebook.com/fcdynamoua

Правда, все же надо быть честным и отбросить ожидания больших перемен здесь и сейчас. Да, у команды изменился тренер, но не изменилась общая структура и принципы - одного экс-динамовца сменил другой, который полностью является человеком динамовской системы и самостоятельно тренировал вне "Динамо" аж 10 лет назад. Абсолютно новым или банально свежим вещам со стороны взяться особо неоткуда.

Но первоочередная проблема осталась в другом - не последовало ни эмоциональной встряски, ни обновления игры методами хотя бы из прежнего динамовского арсенала.

Футболисты, складываются впечатление, никак не могут "перезагрузиться" и собраться с силами, чтобы минимум играть матчи все 90 минут. В каждом из поединков при Михайличенко видим либо вялое начало, либо очень слабый конец. А отдать "Заре" второй тайм полностью при 2:0 в свою пользу - это что?

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Михайличенко работает уже почти месяц, за это время прошло 3 матча и две двухнедельные паузы (да, одна из которых вынудила половину игроков разъехаться по сборным). Это шикарный отрезок для стабилизации атмосферы в команде. Но чем дальше, тем больше игроков в открытую прямо намекают на обратное. "Не хотел бы говорить, что у нас творится в раздевалке. Сейчас момент не из лучших" - скромно резюмировал после "Десны" Виталий Миколенко. К этому все и ведет: нет сплоченности - команда не будет крепкой и уверенной в себе.

Пробить стараются едва не все при первой возможности, даже центрбек Бурда стал "стрелять" издали

Даже на фоне этого Михайличенко попробовал кое-что изменить в игре и ввел свои штрихи. Но, как видим, пока ничего не работает.

Пока у "Динамо" Михайличенко - лишь 2 очка в 3-х матчах

Пока у "Динамо" Михайличенко - лишь 2 очка в 3-х матчах

facebook.com/fcdynamoua

Новый тренер сходу начал больше доверять Мохамеду Кадири, чего так долго ждали от Александра Хацкевича. И стоит бы обрадоваться "свежей крови", но эта самая "кровь" просто растворяется в аморфной массе игры. Хотя Михайличенко в целом все свои силы бросил как раз на центр - впервые в сезоне две игры кряду сыграло трио центрбеков Кадири-Буяльский-Гармаш, где Буяльский не засиживался в опорной зоне и максимально делал полузащиту "Динамо" мобильной и атакующей.

В целом же "Динамо" Михайличенко начало больше играть через центр - розыгрыши через Кадири, забросы на форварда из центрального круга, плюс фланги стали более ориентированы на центр. Но на этом идея обрывается. Для воплощения качественной игры в центе нужны минимум высококлассный атакующий центрбек и добротный форвард. В нашем же случае имеем Гармаша, в основном действующего прямолинейно и по ситуации, и очень специфического Беседина, не впечатляющего даже средним набором качеств форварда.

Мохамед Кадири

Мохамед Кадири

facebook.com/fcdynamoua

Отдельного внимания заслуживает ситуация с Жерсоном Родригесом. Люксембургский форвард вместо адаптации к четкой игровой позиции стал фигурой для постоянных передвижений. Да, Жерсон - универсал, но тренера, судя по всему, никак не могут разобраться с максимально эффективным применением Родригеса в том или ином случае. В итоге нападающий часто теряется в полупозиции или не получает адресованные ему передачи. Родригес никак не может продемонстрировать 100-процентную эффективность.

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Цифры показывают, что с приходом Михайличенко "Динамо" стало производить больше ударов по воротам - всяких и разных. В матчах с "Олимпиком" и "Десной" киевляне пробили 18 раз, 5 и 6 раз соответственно попав в створ. Однако пока это больше сумбур - пробить стараются едва не все при первой возможности, даже центрбек Бурда стал "стрелять" издали.

Зачастую удары неподготовлены и почти 2/3 идут в "молоко" - показатели очень посредственные. Еще одно доказательство, что атакующие действия создаются во многом импровизировано, "здесь и сейчас", а не в результате поставленных наигранных схем и комбинаций.

После пропущенного мяча Бойко традиционно "напихал" защитникам, но здесь бы стало впору, кто бы сделал втык самому Денису

Решающий гол в матче с "Десной", на первый взгляд, "привез" Миколенко после банальной потери мяча на фланге вблизи штрафной. Однако здесь проблема никак не в молодом защитнике, а глубже - в голкипере.

Денис Бойко (справа) все чаще попадает "в запару"

Денис Бойко (справа) все чаще попадает "в запару"

facebook.com/fcdynamoua

В этом эпизоде Бойко дважды показал намерение вбросить мяч Миколенко, но так и не сделал этого. После коротенькой паузы защитник чуть притормозил, уже не ожидая передачи от вратаря, но в итоге ему таки полетел мяч. Результат - неудачный прием, потеря, гол.

После пропущенного мяча Бойко традиционно "напихал" защитникам, но здесь бы стало впору, кто бы сделал втык самому Денису. Голкипер действовал неуверенно и до этого, как в игре с "Десной", так и с "Зарей", два раза отбивая мяч перед собой и давая сопернику сыграть на добивание. Плюс вратарь с защитниками сейчас просто не знают, как выходить из-под прессинга, в результате чего Бойко попросту выносил мяч на фланг как выйдет.

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Все это выливается в огромную проблему для Михайличенко - в нынешней ситуации, при хромающей обороне, новому тренеру крайне важно иметь хорошего надежного вратаря, который даже не даст сомнений в своих действиях. Голкипера, который является одним из лидеров команды и поможет тренеру наладить игру в защите. Бойко же очень далек от такого образа, и ему бы самому помощь в трудных ситуациях... В итоге "Динамо" оказалось с крайне слабой обороной, спокойно пропуская по 2 мяча (и частенько киевляне "привозят" сами себе).

Конечно, картина результатов могла быть не столь печальной, засчитай арбитры голы Цыганкова и Де Пены в матчах с "Зарей" и "Десной". Классические ситуации, когда мяч был вынесен из ворот, полностью пересекая линию. Так бы вместо одного очка в двух вышеупомянутых матчах киевляне имели бы 4. Но пока в Украине нет VAR, и пока в футболе есть случайность, это оправдание "в сторону бедных" - "Динамо" могло и должно было забивать в других моментах...

Виталий Миколенко (справа) не смог предотвратить контратаки "Десны"

Виталий Миколенко (справа) не смог предотвратить контратаки "Десны"

facebook.com/fcdynamoua

... У "Динамо" уже -13 от "Шахтера", все больше растут сомнения даже насчет второго места в чемпионате, а уже в ближайший четверг - Лига Европы. "Бело-синие" сейчас в очень затруднительном положении относительно результатов, хотя многое можно исправить - большая часть сезона еще впереди.

Однако пессимизм в отношении "Динамо" навевает другие вещи - отсутствие признаков к скорому улучшению. За месяц работы тренерского штаба атмосфера в раздевалке не получает стабильности и улучшения, нововведения в игре не эффективны, а в отдельных аспектах игры даже пошел регресс.

Риторика Михайличенко же в это время весьма аккуратна и без радикальных оттенков - видимо, тренер надеется на методы, работающие через долгий расчет и кропотливую работу по проверенным путям. Но позволит ли это избежать еще больших завалов и не вызвать смену тренера уже к зиме?

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Премьер-лига Украины Лига Европы
Персоны
Алексей Михайличенко Денис Бойко Виталий Миколенко Владимир Шепелев Денис Гармаш Мохаммед Кадири Виталий Буяльский Артем Беседин Жерсон Родригес Александр Хацкевич
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер ФК Десна ФК Олимпик Донецк ФК Заря
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Автору статєйкі порада: читай футбольні правила. Гол зараховується, коли м'яч всією проекцією перетинає лінію воріт. Тобто, якщо дивитися зверху:між м'ячем і лінією воріт має бути зелена полоска. Не знаю як в матчі із Зорею, а от в матчі з Десною гола точно не було.
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