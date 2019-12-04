Заткните рты: в российском футболе вводят цензуру

Российским футбольным клубам запретят публично критиковать работу арбитров на матчах внутренних соревнований.
Такое нововведение уже в ближайшее время планирует ввести Российский футбольный союз (РФС), который обеспокоен высказываниями в адрес рефери, пишет "Евроспорт".
Накануне руководители РФС и представители клубов провели совещание. Как говорится в заявлении РФС, "клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством".
Скандал в матче "Зенит" – "Спартак"
"Чемпионат"
Отметим, что последний судейский скандал в российском футболе связан с центральным матчем 18-го тура "Зенит" – "Спартак", когда оба клуба обвинили арбитра Мешкова в серьезных ошибках.
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из матчей российского чемпионата в низшем дивизионе футболисты прямо во время матча спасли упавшую в ледяную реку женщину.
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