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4 декабря • обновлено в 13:41
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Заткните рты: в российском футболе вводят цензуру

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Российским футбольным клубам запретят публично критиковать работу арбитров на матчах внутренних соревнований.

Такое нововведение уже в ближайшее время планирует ввести Российский футбольный союз (РФС), который обеспокоен высказываниями в адрес рефери, пишет "Евроспорт".

Накануне руководители РФС и представители клубов провели совещание. Как говорится в заявлении РФС, "клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством".

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Скандал в матче "Зенит" – "Спартак"

Скандал в матче "Зенит" – "Спартак"

"Чемпионат"

Отметим, что последний судейский скандал в российском футболе связан с центральным матчем 18-го тура "Зенит" – "Спартак", когда оба клуба обвинили арбитра Мешкова в серьезных ошибках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из матчей российского чемпионата в низшем дивизионе футболисты прямо во время матча спасли упавшую в ледяную реку женщину.

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Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат России
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Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Цензура, это когда обоз не дает написать комментарий, в котором содержатся слова BOЙНА, ДHP, ЛHP, при этом "комментарии не модерированы".
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканутые, цензура это то, что происходило с newsOne, например. Теплое с мягким не путайте.
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