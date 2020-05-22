"Застряли в 1998 году": экс-капитан "Динамо" Николай Морозюк раскритиковал команду
Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк заявил, что команде нужно изменить многие вещи, чтобы претендовать на улучшение результатов.
"Вылет Динамо из Лиги Европы шоком не стал. Я знаю, как они провели каждый матч в группе. Мне больно смотреть, как складывается для них каждая игра. То, что они не выходят из группы, ведут борьбу за второе место в чемпионате Украины. Нужно многое менять", – сказал Морозюк в интервью на YouTube-канале "Видеожурнал Yellow".
Он считает, что необходимо использовать новый подход к тренерской работе в "Динамо", поскольку "некоторые застряли в 1998 году".
"Нужно вносить что-то новое. В последние годы те, кто приносил в "Динамо" что-то новое, добивались результата. Я тоже могу стать тренером и проповедовать динамовский стиль. Какой еще динамовский стиль? Был бы Лобановский жив, его динамовская игра настолько бы отличалась от той, которая была в 1998 году. Некоторые просто застряли в тех годах", – заявил экс-капитан команды.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Морозюк гневно высказался в адрес легенды "Динамо" Олега Лужного, вспомнив матч в Лиге Европы против "Лацио" в 2018 году.