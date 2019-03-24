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"Я больше не футболист": Шевченко столкнулся с самой большой трудностью в жизни

2.4тЧитать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, какую самую большую трудность испытывает сейчас в жизни.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

"Самая большая трудность с которой я сталкиваюсь, это заставить людей понять, что я больше не футболист. Я – тренер. Я чувствую себя тактиком на 100 процентов. Я думаю, рассчитываю, действую совершенно иначе, чем это было раньше. Сейчас у меня больше мыслей, приходится меньше спать", – рассказал Шевченко в интервью Football Italia.

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Ранее Шевченко заявил, что в национальной команде Украины он мало времени уделяет персональной работе с игроками.

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Персона
Андрей Шевченко
Место
Италия
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