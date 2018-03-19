"Заср*нец!" Шовковский вновь наехал на Хачериди

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский выступил с новой порцией критики в адрес защитника команды Евгения Хачериди. По словам прославленного игрока "бело-синих", центрбек киевлян повел себя крайне отвратительно в ситуации, когда отказался выходить на поле в матче Лиги Европы с "Лацио".

"Если игрок считает возможным вести себя по отношению к своим партнерам и к тренерам как заср*нец, то ему стоит ожидать, что в ответ будут вести зеркально. У него все тренера были плохие. И Семин. И Блохин, который неоднократно просил меня "поговорить" с Хачериди. И Ребров, который просто не понимал и не знал, как может себя игрок так вести?! А теперь и Хацкевич. А отсюда можно сделать вывод: значит, проблема не в тренерах, а в голове у игрока", – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал "Обозреватель", Евгений Хачедиди заявил о том, что был отстранен от тренировок "Динамо" по решению тренера. При этом наставник киевлян Александр Хацкевич опроверг эти слова футболиста.