Зашивали половой орган: украинский футболист получил болезненную травму в чемпионате Бельгии

Игорь Пластун получил ужасную травму в матче против "Сент-Труйдена".
Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун получил крайне неприятное повреждение в выездном матче своей команды против "Сент-Труйдена" в чемпионате Бельгии.
Во втором тайме при счете 1:1 между нашим соотечественником и голкипером "Гента" Томасом Камински случилось недопонимание, в результате чего украинец получил сильный удар ногой ниже пояса и был заменен. Врачи быстро зашили рану и наложили швы на его половой орган.
Травма Пластуна Photo News
Травма Пластуна Photo News
Травма Пластуна Photo News
Отметим, что в первой половине украинский защитник сумел отличиться и сравнять счет в матче после подачи углового, однако его действия в моменте с полученной травмой привели к тому, что "Гент" пропустил решающий гол в поединке и проиграл со счетом 1:2.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист команды "Оболонь-Бровар" Олег Слободян забил фантастический гол с центра поля.