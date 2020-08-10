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Зашивали половой орган: украинский футболист получил болезненную травму в чемпионате Бельгии

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,0 т.
Игорь Пластун

Игорь Пластун получил ужасную травму в матче против "Сент-Труйдена".

Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун получил крайне неприятное повреждение в выездном матче своей команды против "Сент-Труйдена" в чемпионате Бельгии.

Во втором тайме при счете 1:1 между нашим соотечественником и голкипером "Гента" Томасом Камински случилось недопонимание, в результате чего украинец получил сильный удар ногой ниже пояса и был заменен. Врачи быстро зашили рану и наложили швы на его половой орган.

Травма Пластуна

Травма Пластуна Photo News

Травма Пластуна

Травма Пластуна Photo News

Травма Пластуна

Травма Пластуна Photo News

Отметим, что в первой половине украинский защитник сумел отличиться и сравнять счет в матче после подачи углового, однако его действия в моменте с полученной травмой привели к тому, что "Гент" пропустил решающий гол в поединке и проиграл со счетом 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист команды "Оболонь-Бровар" Олег Слободян забил фантастический гол с центра поля.

чемпионат БельгииГентИгорь Пластун
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