Защитник заменил удаленного вратаря и отбил решающий пенальти. Видео

23-летний защитник клуба "Орландо Сити" Родриго Шлегель стал настоящим героем в матче плей-офф Главной лиги соккера в США.

В игре против "Нью-Йорк Сити" футболист стал в ворота и отбил решающий пенальти.

Концовка встречи превратилась в настоящую драму. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых, казалось, победный гол забили игроки "Орландо". После просмотра VAR арбитр отменил этот мяч и удалил основного голкипера, так как тот вышел за пределы ворот до удара.

"Орландо" попытался выпустить второго, заменив им полевого игрока, но оказалось, что по правилам, замены в серии пенальти запрещены. В итоге вратарские перчатки пришлось надеть игроку, который становился в воротах два-три раза в юношеских командах из-за травм киперов семь лет назад.

Шлегель пропустил два раза, но в третьем угадал направление и отбил удар. Вратарские футболке с его фамилией, оперативно выпущенные клубом, после игры разлетелись за пару часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Севильи" Лукас Окампос стал героем домашнего матча 34-го тура испанской Ла Лиги против "Эйбара". В добавленное ко второму тайму время Окампос был вынужден встать на ворота и отбил удар на последних секундах.