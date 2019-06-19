Футболист сборной Украины перешел в российский клуб

Защитник сборной Украины Иван Ордец сообщил о том, что покидает донецкий "Шахтер", и подписал контракт с московским "Динамо".

"Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом – футбольным клубом "Шахтер", который в 2001 году распахнул двери перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! Настало время идти дальше и покорять новые вершины", – написал Иван на своей странице в социальной сети Instagram.

Иван Ордец (слева) ФК "Динамо" Москва

В то же время официальный сайт московского "Динамо" сообщил о заключении трехлетнего соглашение с футболистом.

Отметим, что за основной состав "Шахтера" Ордец отыграл 94 матча, в которых забил четыре мяча. В его активе также 12 поединков в составе сборной Украины (1 гол).

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" объявил трансферную стоимость лидера команды бразильца Тайсона.

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