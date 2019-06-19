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Футболист сборной Украины перешел в российский клуб

8.2тЧитать материал на украинском

Защитник сборной Украины Иван Ордец сообщил о том, что покидает донецкий "Шахтер", и подписал контракт с московским "Динамо".

"Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом – футбольным клубом "Шахтер", который в 2001 году распахнул двери перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! Настало время идти дальше и покорять новые вершины", – написал Иван на своей странице в социальной сети Instagram.

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Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом "Шахтёр", который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! ⠀ Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! ⠀ Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! ⠀ Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! ⠀ А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба! ⠀ Болельщики - СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! ⠀ Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но "Шахтёр" навсегда останется в моем сердце! ⠀ "Шахтёр" ЧЕМПИОН!

Публикация от Иван Ордец (@vanekordets18)

Иван Ордец (слева)

Иван Ордец (слева)

ФК "Динамо" Москва

В то же время официальный сайт московского "Динамо" сообщил о заключении трехлетнего соглашение с футболистом.

Отметим, что за основной состав "Шахтера" Ордец отыграл 94 матча, в которых забил четыре мяча. В его активе также 12 поединков в составе сборной Украины (1 гол).

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" объявил трансферную стоимость лидера команды бразильца Тайсона.

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Персона
Иван Ордец
Теги
ФК Шахтерсборная Украины по футболу
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Скирда Женя
Скирда Женя
на 3 года в Динамо москва променял карьеру в сборной=возможность заявить о себе во всём мире=играть в солидном европейском клубе!!!!
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доктор тупин
доктор тупин
Дурень,сто пудов будет жалеть со временем.
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
И почему в рашку едут толькко из Шахтёра?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
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