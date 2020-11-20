Защитник сборной Украины о COVID-19 перед матчем со Швейцарией: я был в шоке

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов назвал ошибочным свой положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги наций со Швейцарией.

Об этом футболист заявил в комментарии каналу "Футбол 1". По его словам, он был шокирован, когда узнал о результате тестирования, так как переболел COVID-19 еще месяц назад.

"Я был в шоке, ведь переболел месяц назад, должны быть антитела в организме. Сначала сказали, что мы можем участвовать в тренировочном процессе, УЕФА разрешил. Но швейцарские власти нам отказали. Я думаю, это ошибка в самом тесте. Семья тоже сдавала тесты, у младшей дочки был положительный, а на следующий день – отрицательный. Это какая-то ошибка. Я знал, что я не болен", – сказал Кривцов.

Отметим, что матч Швейцария – Украина в Лиге наций, который был запланировал 18 ноября, был отменен из-за вспышки коронавируса у футболистов "желто-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, все тесты футболистов сборной Украины по возвращении из Швейцарию в Киев дали отрицательные результаты.