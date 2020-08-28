Защитник сборной Украины может перейти в российский клуб – СМИ

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко может продолжить карьеру в московском "Локомотиве".

Вице-чемпионы России заинтересованы в трансфере 24-летнего футболиста, на которого также претендует итальянский "Наполи", пишет Napolipiu.com. По данным источника, москвичи активно включились в переговоры с донецким "Шахтером".

"Горняки" хотят выручить от трансфера Матвиенко минимум 15 миллионов евро. Интересно, что вместе с Николаем в Неаполе может оказаться другой украинец – Александр Зинченко. Как сообщает Tutto Napoli, наш футболист может стать частью сделки между "Наполи" и "Манчестер Сити" по игроку итальянской команды Калиду Кулибали.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал "большой минус" для своей команды.

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