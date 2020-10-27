Защитник "Интера" назвал позором результат игры с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Защитник Интера Стефан де Врей не смог сдержать эмоций после финального свистка матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера" (0:0).

По словам 28-летнего футболиста сборной Нидерландов, украинский клуб очень изменился по сравнению с августом прошлого года, когда проиграл "Интеру" 0:5.

"Это позор, что мы не смогли выиграть игру, мы приехали сюда, чтобы сделать это, но не смогли. Мы знали, что это будет другая игра по сравнению с августовской. Украинцы хорошо защищались, ничего при этом не создав. Мы должны попытаться выиграть против такой великой команды, как "Реал Мадрид". Две игры уже прошли, и мы постараемся выиграть следующие", – цитирует голландца официальный сайт "Интера".

Как сообщал OBOZREVATEL, Луиш Каштру после игры с "Интером", главным аспектом назвал игру в обороне.

По словам португальского наставника Бондарь и Хочолава сыграли фантастически, они выполнили план на игру и держали линию обороны высоко.