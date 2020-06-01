Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак, который выступает за "Карпаты" на правах аренды, подтвердил, что сдал позитивный тест на коронавирус.

"Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный... Именно поэтому было принято решение повторно сдать анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня нахожусь в полной изоляции", – написал Дубинчак у себя в Instagram.

Владислав Дубинчак UA-Football

Он также призвал всех людей быть осторожными и понимать, что коронавирусом может заболеть каждый.

"Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала... Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован от подобных обстоятельств! Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы", – подытожил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько игроков и работников персонала "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус, в связи с чем их матч 24-го тура УПЛ против "Мариуполя" был отменен.

Позже стали известны фамилии заразившихся футболистов.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!