Главная Новости
1 июня • обновлено в 15:25
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак подтвердил положительный результат теста на коронавирус

1.4т
Читать материал на украинском

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак, который выступает за "Карпаты" на правах аренды, подтвердил, что сдал позитивный тест на коронавирус.

"Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный... Именно поэтому было принято решение повторно сдать анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня нахожусь в полной изоляции", – написал Дубинчак у себя в Instagram.

Владислав Дубинчак

Владислав Дубинчак

UA-Football

Он также призвал всех людей быть осторожными и понимать, что коронавирусом может заболеть каждый.

"Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала... Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован от подобных обстоятельств! Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы", – подытожил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько игроков и работников персонала "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус, в связи с чем их матч 24-го тура УПЛ против "Мариуполя" был отменен.

Позже стали известны фамилии заразившихся футболистов.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Теги
ФК Карпаты ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Team Secret
VS
Nemiga
Победа Nemiga
1.60 Сделать ставку
Astralis
VS
NiP
Победа NiP с форой в +2,5 раунда
1.84 Сделать ставку
mousesports
VS
Dignitas
Победа Dignitas с форой в +3,5 раунда
1.82 Сделать ставку
Вердер
VS
Айнтрахт
Тотал больше 2.5
1.77 Сделать ставку
Ганновер
VS
Динамо Дрезден
Инд. тотал Ганновера больше 1.5
1.70 Сделать ставку
Фамаликао
VS
Порту
Победа Порту с форой (-1)
1.78 Сделать ставку
Портимоненсе
VS
Жил Висенте
Победа Жил Висенте с форой (0)
2.11 Сделать ставку
Кельн
VS
Лейпциг
Тотал больше 3
1.76 Сделать ставку
NaVi
VS
mousesports
Победа NaVi
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа Team Vitality
1.63 Сделать ставку