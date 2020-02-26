Защитник киевского "Динамо" Денис Попов заявил, что не занимается сексом за три дня до матчей, поскольку это ему мешает, и рассказал, как бы решал эту проблему, если бы играл в Англии.

"Такой у меня принцип. Я не занимаюсь сексом за три дня до игры, потому что это мне реально мешает. Если бы в Англии играл, то сексом вообще не занимался бы. Ну, там уже от безысходности можно было бы что-то придумать", – сказал Попов в интрвью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Денис Попов в матче против "Копенгагена"

В нынешнем сезоне 21-летний футболист сыграл в 10 матчах за первую команду киевлян во всех турнирах, сумев отличиться двумя голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис перед стартом нынешнего сезона призвал футболистов молодежного состава команды забыть о девочках.

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