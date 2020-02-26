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26 февраля • обновлено в 15:17
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/ Новости футбола

Защитник "Динамо" рассказал о мерах против коронавируса в команде

1.4т
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Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, что в команде пытаются бороться с угрозой коронавируса "дедовским методом".

"Как лечить его? Дедовским методом? Нам на базе дают чеснок, лук дают, серьезно. Ставят свежие овощи – помидоры, огурцы, лук есть зеленый", – заявил Попов в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Денис Попов

Денис Попов

Он также считает, что эпидемия коронавируса – "проблема всего мира", если информация о нем в СМИ не раздута.

"Мне кажется, что это проблема всего мира, если это не раздуто. Допустим, как в Австралии были пожары, и люди, которые там живут, говорили, что ситуация там более или менее нормальная. Поэтому так может быть и с вирусом", – добавил 21-летний футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Попов рассказал о своем отношении к сексу перед матчами.

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Тема
Коронавирус
Персона
Денис Попов
Тег
ФК Динамо Киев
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