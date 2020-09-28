Защитник "Динамо" рассказал о готовности команды к матчу с "Гентом"

Футболисты киевского "Динамо" даже не думают о расслабленности перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов с "Гентом", несмотря на победу в первой игре в Бельгии.

Об этом на пресс-конференции заявил защитник "бело-синих" Виталий Миколенко. По его словам, он и его партнеры максимально сосредоточены на предстоящем поединке.

"Гент", как и мы, тоже играл в минувшую субботу. А наши шансы с соперником расцениваю как 50 на 50. Я три года выступаю в первой команде "Динамо", и мы за это время ни разу разу не выходили в групповой этап Лиги чемпионов. Так что ни о какой расслабленности не может быть и речи: мы все забыли победу над "Гентом" в первом матче", – цитирует Миколенко "Динамо" Киев от Шурика.

Напомним, "Динамо" примет "Гент" в Киеве во вторник, 19 сентября. В первом матче киевляне победили – 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал главный момент в подготовке команды к матчу с "Гентом".