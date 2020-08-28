Защитник "Динамо" рассказал, чем его шокировал Шевченко

Александр Чеканов Футбол 12:46, 28.08.2020 Обновлено: 13:11, 28.08.2020

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота признался, что был шокирован вызовом в сборную Украины.

Соответствующее заявление он сделал в интервью zbirna.com, комментируя решение тренерского штаба Андрея Шевченко. При этом молодой футболист отметил, что воспринимает приглашение в национальную команду как аванс.

"Я прекрасно понимаю, что не нужно задирать нос, а еще с большим желанием и рвением работать ради своего профессионального роста. Понимаю, что это аванс, но я сделаю все, что от меня зависит, чтобы быть и дальше полезным главной команде страны. Если честно, был в шоке, когда узнал о вызове", – сказал Сирота.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил приход в киевское "Динамо" Мирчи Луческу.

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