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27 февраля • обновлено в 12:41
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Защитник "Динамо" признался в любви к русскому рэпу

3.3т
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Защитник "Динамо" Денис Попов признался, что из всех музыкальных направлений он больше всего любит слушать русский рэп.

Денис Попов

Денис Попов

"Динамомания"

"Наверное, все захейтят, если я скажу, что люблю русский рэп. Но мне нравится, у меня такой вкус. У каждого русского рэпера есть по 1-2 хорошие песни. Есть Натан и Гусейн Гасанов. "Выбирай" – хорошая песня. Моргенштерн сейчас на хайпе. Чудак очень интересный. Если послушать его песни – это же бред. Просто что музыка, бит хороший. Этим он берет. А то, что он придумывает, сидит, как я видел у Урганта, что-то там мукает, потом это выливается изо рта. Разве это певец?" – сказал Попов в интервью Youtube-каналу "Отдушивдушу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, почему не занимается сексом в течение трех дней перед матчем.

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Автор
Юрий Трохимчук
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
теперь сожгут наверное
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