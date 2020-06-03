Защитник киевского "Динамо" Денис Попов считает, что не нарушал правила против Тараса Степаненко в моменте с отмененным голом Сергея Сидорчука в ворота "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ.

"Момент со Степаненко, после которого судья отменила гол Сидорчука? На мой взгляд, курьезный момент. Нарушения правил с моей стороны не было. Касание было, но, конечно, не таким, как все получилось в итоге со стороны Тараса. Не буду ничего говорить и комментировать на этот счет. У нас есть специалисты, эксперты, которые все придумают…" – цитирует Попова издание meta-ratings.

Денис Попов Динамо Киев от Шурика

Напомним, что на 19-й минуте поединка во время подачи со штрафного защитник киевлян рукой зацепил лицо Степаненко. В результате контакта полузащитник "горняков" громко закричал и упал на газон. Спустя несколько секунд мяч отскочил к Сидорчуку, который красивым ударом, казалось, открыл счет в матче. Сначала гол был засчитан, но после просмотра VAR главная судья встречи Екатерина Монзуль отменила взятие ворот.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Тараса Степаненко опубликовала фотографию лица своего мужа после столкновения с Поповым.