Защитник "Динамо" о премиальных за выход в ЛЧ: несколько моих годовых зарплат

Максим Иншаков Футбол 19:35, 14.10.2020 Обновлено: 22:02, 14.10.2020

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал, что за выход киевского клуба в групповой этап Лиги чемпионов он получит премию равную нескольким годовым зарплатам.

Точную сумму футболист назвать не захотел.

"За победу над "Гентом" в "Динамо" должны быть одни из самых больших премиальных за последние годы. Молодые игроки за один матч могут получить премию, как их годовая зарплата. Да, это правда. Если брать мою зарплату, то, может, и 10 лет. Я не знаю, наверное. Я еще не знаю, сколько там будет премиальных. Толком не интересовался. Но то, что это будет несколько годовых зарплат, это да", – заявил Забарный в эфире Youtube-канала "Трендец".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей прошло бельгийский "Гент".

Напомним, что в групповом этапе ЛЧ сезона 20/21 вице-чемпионы Украины сыграют в группе G вместе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

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