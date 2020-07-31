Защитник "Динамо" о первой тренировке при Луческу: невероятные впечатления

Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик признался, что получил невероятные впечатления от первой тренировки под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.

По словам молодого футболиста, румынский специалист со своим штабом предложили подопечным новые упражнения.

"Настроение отличное, с ребятами собрались, шутили, все хорошо. Рад, что вернулся в "Динамо". Осталось закрепиться, проявить себя. Думаю, сборы точно буду проводить с командой, а там посмотрим. Невероятные впечатления от тренировки под таким руководством Мирчи Луческу. Не сказал бы, что для меня было что-то новое, но были немного другие упражнения", – цитирует Тымчика пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялась презентация Мирчи Луческу в качестве главного тренера "Динамо". Румынский специалист также озвучил имена своих помощников.