Защитник "Динамо" о ничьей с "Ференцварошем": должны были забивать третий-четвертый

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев назвал плохую реализацию одной из причин упущенного преимущества в два мяча в матче второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

По мнению футболиста, украинская команда вела игру даже после первого пропущенного гола, но отсутствие комфортного перевеса в счете не позволило ей довести дело до победы. Он отметил, что концентрация и физические кондиции футболистов были на должном уровне.

"И концентрация, и физические кондиции были на должном уровне. На второй тайм мы выходили полные энергии, договаривались продолжать в том же духе, контролировать игру. Пропустили необязательный гол, но продолжали вести игру. Скорее всего, подвела реализация, должны были забивать третий-четвертый гол, и тогда было бы все по-другому", – цитирует слова Караваева официальный сайт "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне упустили победу над "Ференцварошем", выигрывая в два мяча к перерыву. Тренеры команд Мирча Луческу и Сергей Ребров прокомментировали результат поединка.