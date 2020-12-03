Защитник "Динамо" дисквалифицирован

Максим Иншаков Футбол 23:25, 3.12.2020 Обновлено: 23:34, 3.12.2020

Футболист "Динамо" Илья Забарный не сыграет в поединке 12-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против "Мариуполя".

Контрольно-дисциплинарний комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение дисквалифицировать 18-летнего защитника на один матч за красную карточку, которую он заработал в игре 11-го тура УПЛ против "Ворсклы". Еще один матч дисквалификации Забарный получил условно.

В текущем сезоне Илья провел 17 матчей за вице-чемпионов Украины. Девять раз игрок выходил на поле в Премьер-лиге и восемь – в еврокубках (квалификации и групповом этапе Лиги чемпионов).

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Динамо" – "Ворскла" прошла на столичном НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0.

Ранее появилась информация, что трансферная стоимость центрального защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного увеличилась в 20 раз.

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