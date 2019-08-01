"Заря" победила в скандальном матче и вышла в следующий этап Лиги Европы

Луганский футбольный клуб "Заря" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы обыграл черногорскую "Будучность" и прошел в следующий этап.

Встреча в четверг, 1 августа, в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" завершилась со счетом 1:0.

После выездной победы со счетом 3:1 подопечные Виктора Скрипника считались абсолютными фаворитами и в домашнем поединке.

Уверенно атакуя, "Заря" на 32-й минуте открыла счет. Кочергин круто разобрался в центре поля, запустил вперед Лунева, тот обошел поскользнувшегося соперника и выкатил под удар Громову, который с небольшим трудом пробил Драгоевича.

Ну а затем голландский арбитр Нил Дойл с интервалом в тридцать секунд показал черногорским футболистам две красные карточки.

Сперва за отмашку в лицо вторую желтую увидел Никола Джурич, а затем почти сразу за слишком бурные и нецензурные разговоры с рефери был удален Драшко Божович.

Имея преимущество в два футболиста украинцы легко довели матч до логичной победы.

Уже после финального свистка игроки черногорской команды продолжили скандалить, провоцируя наших соотечественников на драку.

В третьем раунде квалификации "Заря" сыграет с победителем пары ЦСКА (София) – "Осиек". Первый матч состоится 8 августа - ответный 15-го.

"Заря" Украина – "Будучность" Черногория 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 32 Громов.

Заря – Махарадзе, Вернидуб, Абу-Ханна, Тымчик (Каменюка, 64), Громов (Кабаев, 61), Кочергин (Чайковский, 68), Иванисеня, Чеберко, Лунев, Леднев, Хомченовский.

Будучность – Драгоевич, Миркович, Милич, Джурич, Больевич, Миич, Грбич (Раичкович, 53), Божович, Терзич, Стоилькович (Зарубица, 75), Перович (Роганович, 37).

Предупреждения: Джурич (24), Миркович (26), Грбич (34).

Удаления: Джурич (33), Божович (34).

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) устроил подставу украинской команде в Лиге Европы.

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