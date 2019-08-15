"Заря" победила в скандальном матче и вышла в плей-офф Лиги Европы

Луганский футбольный клуб "Заря" вышел в плей-офф Лиги Европы, победив 1:0 в ответном матче с болгарским ЦСКА. Первая игра на выезде неделю назад завершилась со счетом 1:1.

Судьбу поединка в Запорожье решил скандальный эпизод в первом тайме, когда главный арбитр из Франции Амори Делерю не поставил пенальти в наши ворота, а через мгновение показал красную карточку игроку из Болгарии.

На 22-й минуте в нашей штрафной мяч попал в руку Богдану Михайличенко, но рефери этот эпизод не увидел. "Заря" рванула в контратаку и Русин был готов выходить один на один с вратарем, когда Турицов просто снес украинца. Все апелляции игроков ЦСКА были бесполезны.

В дальнейшем подопечные Виктора Скрипника владели инициативой, но под конец поединка заметно сдали. ЦСКА устраивал одну атаку за одной, но пропустили на 89-й минуте контратаку.

Русин переиграл голкипера, но его удар с ленточки вынес защитник. Мяч вновь оказался в ногах нашего футболиста и игрок молодежной сборной Украины со второй попытки поразил ворота.

Назарий на радостях снял футболку, за что заработал вторую желтую карточку и был удален с поля

"Заря" Украина – ЦСКА София Болгария 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Русин.

Заря – Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна (Чеберко, 4), Вернидуб, Кочергин, Хомченовский, Юрченко (Леднев, 46), Михайличенко, Иванисеня, Русин, Будковский (Кабаев, 90).

ЦСКА София – Черняускас, Турицов, Альбентоса, Занев, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов (Фаббрини, 82), Жеферсон (Уотт, 87), Соу, Эвандро (Митков, 56).

Предупреждения: Турицов (15), Хомченовский (21), Юрченко (29), Будковский (45), Русин (68), Шевченко (90).

Удаления: Турицов (22), Русин (90).

За путевку в групповой раунд Лиги Европы луганчане сразятся с победителем пары "Эспаньол" (Испания) - "Люцерн" (Швейцария). В первом поединке испанский коллектив разгромил соперника в гостях - 3:0.

До этого "Заря" уже прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0).

Отметим, что на прошлых выходных "Заря" и ЦСКА провели очередные матчи в чемпионатах своих стран. "Заря" победила новичка УПЛ "Колос" - 3:1. В свою очередь, армейцы из Софии сыграли на выезде с чемпионом страны "Лудогорцем" вничью - 0:0.

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