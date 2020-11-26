"Заря" добыла разгромную победу в Лиге Европы

Луганский футбольный клуб "Заря" добыл разгромную победу над греческим АЕКом в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Встреча на олимпийском стадионе "Спирос Луис" в Афинах завершился со счетом 0:3, что стало первой победой луганчан в текущем розыгрыше турнира.

Хозяева на старте устроили мощный штурм и первые десять минут подопечные Виктора Скрипника отпахивали в обороне, но затем игра выровнялась. Обе команды играли в позиционный футбол, не раскрываясь, и стараясь не допустить ошибок. Украинская команда ничуть не уступала сопернику, однако до опасных ударов по воротам дело не дошло.

Все ключевые события встречи прошли после перерыва. На 49-й минуте Евгений Шахов в прыжке ударил локтем Дмитрия Иванисеню и Алияр Агаев показал 29-летнему украинцу АЕКа вторую желтую карточку.

"Заря" в большинстве пошла в атаку и на 61-й минуте открыла счет. После подачи Цыганикса Атанасиадис не смог удержать мяч в руках и Громов забил первый гол.

На 68-й минуте греки едва не сравняли счет. Стратос Сварнас выдал высокую свечку – и кожаная сфера по невероятной траектории едва не опустилась в сетку ворот Никиты Шевченко.

На кураже футболисты из Украины продолжили атаковать и Кабаев на 76-й минуте шикарным ударом из-за границ штрафной удвоил преимущество.

Точку в сенсационном матче ударом с пенальти поставил Владлен Юрченко. На 85-й минуте Лунева в штрафной сбил Галанопулос и 26-летний хавбек "Зари" четко реализовал наказание.

АЕК Греция – "Заря" Украина 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 61 Громов, 0:2 – 75 Кабаев, 0:3 – 86, пенальти Юрченко.

АЕК – Атанасиадис, Инсуа, Чигринский, Неделчару, Бакакис (Галанопулос, 65), Крстичич, Симойнш (Махерас, 87), Танкович (Ансарифард, 66), Шахов, Сварнас (Василантонопулос, 82), Ливая.

Заря – Шевченко, Абу-Ханна, Фаворов, Вернидуб, Юрченко (Перович, 87), Иванисеня, Кочергин (Лунев, 82), Цыганик, Кабаев (Гринь, 87), Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 87).

Предупреждения: Шахов (43), Танкович (49), Вернидуб (49), Симойнш (55), Сварнас (70), Кочергин (73).

Удаление: Шахов (48).

Несмотря на это украинцы остались на последней строчке в турнирной таблице.

Положение команд

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре подопечные Виктора Скрипника разгромно проиграли "Лестеру" со счетом 0:3, а во втором уступили португальской "Браге" (1:2).