"Заря" узнала соперников по Лиге Европы

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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  • Луганский клуб напрямую попал в групповой этап турнира благодаря третьему месту в украинской Премьер-лиге 2019/20

  • В последний раз "Заря" играла в основной сетке Лиги Европы в сезоне 2017/18

  • Первый тур украинская команда проведет 22 октября

Игроки 'Зари'

В пятницу, 2 октября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в котором приняла участие луганская "Заря".

Украинская команда попала в квартет G, где сыграет с "Брагой", "Лестером" и АЕКом.

Расписание группового турнира ЛЕ выглядит следующим образом:

Тур 1: 22 октября

Тур 2: 29 октября

Тур 3: 5 ноября

Тур 4: 26 ноября

Тур 5: 3 декабря

Тур 6: 10 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в рамках которой своих соперников узнали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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