"Заря" узнала соперников по Лиге Европы

В пятницу, 2 октября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в котором приняла участие луганская "Заря".

Украинская команда попала в квартет G, где сыграет с "Брагой", "Лестером" и АЕКом.

Расписание группового турнира ЛЕ выглядит следующим образом:

Тур 1: 22 октября

Тур 2: 29 октября

Тур 3: 5 ноября

Тур 4: 26 ноября

Тур 5: 3 декабря

Тур 6: 10 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в рамках которой своих соперников узнали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".