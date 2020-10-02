"Заря" узнала соперников по Лиге Европы
Луганский клуб напрямую попал в групповой этап турнира благодаря третьему месту в украинской Премьер-лиге 2019/20
В последний раз "Заря" играла в основной сетке Лиги Европы в сезоне 2017/18
Первый тур украинская команда проведет 22 октября
В пятницу, 2 октября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в котором приняла участие луганская "Заря".
Украинская команда попала в квартет G, где сыграет с "Брагой", "Лестером" и АЕКом.
Расписание группового турнира ЛЕ выглядит следующим образом:
Тур 1: 22 октября
Тур 2: 29 октября
Тур 3: 5 ноября
Тур 4: 26 ноября
Тур 5: 3 декабря
Тур 6: 10 декабря
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в рамках которой своих соперников узнали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".