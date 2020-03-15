Луганская "Заря" в центральном матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге вырвала победу над донецким "Шахтером". Встреча завершилась со счетом 1:0.

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Первый тайм прошел в обоюдной борьбе, когда ни одна ни другая команда не уступала друг другу в желании победить. "Шахтер" традиционно сделал ставку на индивидуальное мастерство, а луганчане огрызались опасными контратаками.

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Развязка наступила на 84-й минуте, когда после подачи углового, Михайличенко удачно словил на ногу мяч, и едва не порвал сетку дальним ударом.

"Заря" – "Шахтер" 1:0

Гол: 1:0 – 84 Михайличенко.

Заря – Махарадзе, Иванисеня, Тымчик, Вернидуб, Леднев (Цвек, 46), Кочергин, Хомченовский (Громов, 49), Юрченко, Кабаев, Чеберко, Михайличенко.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Додо, Кривцов, Хочолава, Марлос (Тете, 67), Майкон, Коноплянка (Коваленко, 67), Алан Патрик (Сикан, 87), Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Иванисеня (14), Кочергин (34), Мораес (52), Цвек (59), Михайличенко (74).

Как сообщал OBOZREVATEL, этот тур УПЛ, который Артем Франков назвал "порнухой жесткого и омерзительного типа с извращениями", проходит без зрителей.

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