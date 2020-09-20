"Шахтер" спас ничью с "Зарей" в матче тура в УПЛ

Луганская "Заря" в матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сыграла в ничью с донецким "Шахтером".

Поединок впервые после начала карантина прошел со зрителями и завершился на запорожской "Славутич-Арене" со счетом 2:2.

Дебют встречи начался в сумасшедшем темпе. Луганчане не боялась экспериментировать, и шла в атаку, создавая постоянно остроту у ворот Трубина.

На 18-й минуте инициатива на несколько мгновений перешла к "Шахтеру", и мяч сразу оказался в воротах "Зари" – 0:1.

Пропущенный мяч не остановил подопечных Скрипника, которые большими силами пошли в атаку. Спустя две минуты Кабаев отобрал мяч возле штрафной "горняков", отдал на Кочергина, а тот сравнял счет – 1:1.

Футболисты не собирались останавливаться, все игровое время проводя в нападении, и на 28-й минуте "Заря" заработала пенальти. Наказание четко реализовал Юрченко – 2:1.

Кривцов и Степаненко, позволяли сопернику разыгрывать атаки через их зоны, чем удачно пользовались игроки луганского клуба, не опасаясь высоко прессинговать.

После перерыва подопечные Каштру устроили фирменный штурм, который принес свои плоды. На 49-й минуте после подачи с углового Кривцов вновь сделал счет равным – 2:2.

В дальнейшем на поле шла равная борьба с большим количеством моментов у обеих команд. "Заря" грамотно позиционно оборонялась, не позволяя оппонентам создавать угрозы у своего штрафного. На 82-й минуте Марлоса заменил Маркос Антонио, что еще больше в негативном плане сказалось на атаку "оранжево-черных".

В итоге встреча так и завершилась боевой ничьей.

Турнирная таблица УПЛ

"Заря" – "Шахтер" 2:2 (2:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 17 Марлос, 1:1 – 20 Кочергин, 2:1 – 28, пенальти Юрченко, 2:2 – 49 Кривцов.

Заря – Шевченко, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Иванисеня, Юрченко (Цвек, 78), Цыганик (Гречкин, 78), Назарина, Кочергин, Кабаев (Гладкий, 88), Громов (Перович, 90).

Шахтер – Трубин, Кривцов, Додо, Корниенко, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Марлос (Коноплянка, 82), Алан Патрик (Маркос Антонио, 82), Соломон (Тете, 74), Мораес (Фернандо Педро, 87).

Предупреждения: Додо (29), Марлос (30), Кривцов (44), Степаненко (57), Фаворов (73), Гречкин (81), Кочергин (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свой поединок в 3-м туре УПЛ провело киевское "Динамо". Вице-чемпионы Украины на последних минутах обыграло ФК "Львов".