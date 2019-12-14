"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Зари"

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл луганскую "Зарю". Встреча в Запорожье на "Славутич-Арена" завершилась со счетом 1:2.

С первых минут "Заря" устроила высокий прессинг "Шахтеру" и имела несколько моментов для взятия ворот. Ближе к середине скорости упали. Обе команды играли грамотно в обороне, закрывая сразу все зоны при позиционной защите.

Все ключевые события произошли после перерыва. С интервалом в 6 минут клубы обменялись голами.

Сперва Мораес после углового спокойно принял и с отскоком от газона пробил точно в дальний угол, а затем комбинация "Зари" увенчалась успехом. Кочергин принял на фланге длинную передачу, прострелил, а Леднев в касание сделал счет 1:1.

Развязка наступила на последних минутах, когда "горняки" убежали в контратаку, и ее лишь ценой нарушения в своей штрафной остановил Махарадзе. Марлос легко развел голкипера и мяч по разным углам - 2:1.

"Заря" – "Шахтер" 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 0:1 – 54 Мораес, 1:1 – 61 Леднев, 1:2 – 84, пенальти Марлос.

Заря – Махарадзе, Абу-Ханна, Вернидуб, Тымчик, Леднев, Кочергин, Лунев (Русин, 58), Юрченко, Кабаев (Будковский, 87), Михайличенко, Иванисеня.

Шахтер – Пятов, Додо, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Алан Патрик, Маркос Антонио (Майкон, 85), Коноплянка, Марлос, Коваленко (Тете, 64), Мораес (Дентиньо, 88).

Предупреждения: Михайличенко (3), Марлос (12), Алан Патрик (46), Абу-Ханна (50), Леднев (58), Мораес (72), Иванисеня (83), Тымчик (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, "Шахтер" потерпел разгромное поражение от итальянской "Аталанты" (0:3) и вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Напомним, что "Заря" в 17-м туре УПЛ сенсационно обыграло на выезде киевское "Динамо" (2:1).

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