"Заря" в историческом матче с победы стартовала в еврокубках

Луганская "Заря" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы обыграла черногорскую "Будучность". Встреча в Подгорице завершилась со счетом 1:3.

Впервые в истории независимой Украины в стартовом составе "Зари" на поле в еврокубковом матче вышли 11 украинцев.

Команда Виктора Скрипника уверенно начала поединок, демонстрируя хорошую скорость и агрессию в нападении. Уже на 15-й минуте Громов открыл счет. Хомченовский прошел справа, отдал на Михайличенко, который прострелил точно на ногу своему партнеру.

Украинские футболисты продолжили прессинговать и спустя 5 минут заставили голкипера соперника допустить нелепую ошибку.

Будковский подкараулил Драгоевича, отобрал мяч и покатил на Громова, который не промазал по пустым воротам, оформив дубль.

Во второй половине встречи луганчане заметно подсели. Украинские игроки выглядели уже на так остро в нападении, пропустив на 59-й минуте совсем не обязательный мяч.

Черногорцы почувствовали, что могут вырвать ничью и бросили большие силы в нападение, но пропустили фатальную контратаку.

На 83-й минуте Лунев получил мяч справа, на скорости прошел защитника, вбежал в штрафную и прострел в центр. Первым оказался вышедший на замену Арвеладзе, который расстрелял ворота.

"Будучность" Черногория – "Заря" Украина 1:3

Голы: 0:1 – 16 Громов, 0:2 – 19 Громов, 1:2 – 60 Перович, 1:3 – 82 Арвеладзе.

Будучность – Драгоевич, Больевич, Дамьянович, Миркович (Бойович, 77), Милич, Божович (Раичкович, 46), Бакич (Зарубица, 46), Миич, Вучич, Перович, Стоилькович.

Заря – Шевченко, Хомченовский, Тымчик, Вернидуб, Иванисеня, Михайличенко (Абу-Ханна, 85), Юрченко (Лунев, 64), Чеберко, Громов (Арвеладзе, 80), Кочергин, Будковский.

Предупреждения: Бакич (23), Михайличенко (23), Миич (38), Миркович (47), Перович (71).

Ответная встреча пройдет ровно через неделю, 1 августа. В третьем раунде квалификации "Заря", в случае прохода черногорского барьера, сыграет с победителем пары ЦСКА (София) – "Осиек".

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) устроил подставу украинской команде в Лиге Европы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!