"Заря" пропустила фантастический гол с лету в Лиге Европы. Видео

Максим Иншаков Футбол 20:35, 29.10.2020 Обновлено: 20:47, 29.10.2020

Аргентинский футболист португальской "Браги" Николас Гайтан отметился феноменальным ударом в матче 2-го тура Лиги Европы против луганской "Зари".

На 11-й минуте 32-летний хавбек не встретил сопротивления перед штрафной луганчан и в касание с левой зарядил в девятку без шансов для Василя. После этого счет в матче стал 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена отметился голом-шедевром в матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

На 30-й минуте поединка во Львове против местного "Руха", Виктор Цыганков выиграл борьбу за мяч на фланге и вырезал крутейшую передачу Де Пене на ход. 28-летний уругваец ударом с лета с 14 метров прошил Бандуру.

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